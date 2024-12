Con falsos descuentos a jubilados, les robaron más de 5 millones de pesos

No está claro qué beneficio le prometió el estafador al hombre, pero como todo delincuente, logró obtener la confianza de la víctima y lo fue atrapando en sus redes, obteniendo poco a poco la información sensible que necesitaba para atacar su patrimonio.

"A través de una videollamada, lograron hacerse de sus datos personales y efectivizaron la extracción de 200 mil pesos de su cuenta del Banco Nación y gestionaron un préstamo por 4 millones, en la misma entidad bancaria”, detalló Sierralta. Más tarde, “al pretender hacer una extracción, detectó la cuenta vacía".

Abuelo estafa telefonica.jpg

Para cuando el damnificado cayó en la cuenta de la trampa, ya era tarde, por lo que no le quedó más opción que acercarse a la entidad bancaria para explicar lo ocurrido y pedir la anulación del préstamo y la devolución de su dinero.

Otra mujer fue engañada por un "empleado de Camuzzi"

La segunda víctima cayó el jueves de la semana pasada, y también se presentó en la Comisaría 14 para radicar su denuncia.

En este caso, se trató de una mujer de 71 años, quien recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como empleado de Camuzzi, le ofreció una promoción para acceder a beneficios de descuentos por el pago del servicio y así logró engañarla, informó también Sierralta.

De la misma manera, la fue guiando a lo largo de la llamada hasta lograr acceder a su cuenta, también del Banco Nación. "Resultó perjudicada en la suma de 1.3 millones de pesos a través de un préstamo que gestionaron en su cuenta" confirmó el efectivo a los medios locales.

La mujer ya realizó la denuncia pertinente ante la entidad bancaria para solicitar la reversa de esa operación y también ante la Policía, que ya dio intervención a la fiscalía local para determinar las identidades de los autores y el destino del dinero en ambas causas.

Otra jubilada estafada con el cuento de Camuzzi

La semana pasada, a una señora mayor le ofrecieron un descuento en su factura de gas y ahora está endeudada en más de dos millones de pesos. La vecina de Neuquén dijo que estaba afectada por la crisis económica y no dudó en solicitar el supuesto descuento que ofrecía Camuzzi.

"Te dicen pensionados y jubilados el 50% de descuento y te metés de cabeza porque la plata no alcanza" dijo la señora y agregó que cuando fue a presentar la denuncia a la policía y al banco, no era la única damnificada. Por el momento, la Fiscalía de Delitos Económicos no pudo identificar a los estafadores.

jubilada estafa 2 millones camuzzi

"Yo vi en el facebook que decía descuentos a jubilados del 50 % por Camuzzi y me anoté, entonces me dice necesito información y me sale unas letras azules y me empiezan a llamar por teléfono un tal Nicolás", relató en declaraciones a Canal 7 la jubilada. "Me dijo que me hacía entrar en una asociación que era para ingresar a Camuzzi y me hizo poner como 50 números y ahí fue donde empezó a andar el celular para arriba y para abajo".

Lo que describió fue el hackeo que hicieron los estafadores ante los ojos de su víctima que veía los movimientos hasta que le pareció extraño que pasaran de ofrecerle un supuesto descuento a ingresar a su homebanking: "yo le digo, ¿pero por qué está entrando en el banco? y ahí me saltó que eran 2 millones y algo, y después salió un nombre de una mujer con un CBU, y vino justo mi amiga y me dijo que cortara". Pero ya era demasiado tarde, los delincuentes le habían logrado sacar un préstamo por 2.300.000 pesos y transferido a otra cuenta.