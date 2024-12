Otra jubilada de Neuquén víctima de las estafas: creyó que le daban un descuento y le hackearon el celular

"Te dicen pensionados y jubilados el 50% de descuento y te metés de cabeza porque la plata no alcanza" dijo la señora y agregó que cuando fue a presentar la denuncia a la policía y al banco no era la única damnificada. Por el momento, la Fiscalía de Delitos Económicos no pudo identificar a los estafadores.

p28-f01-ciberdelito.jpg

La dinámica de la estafa

Como muchas personas desesperadas por conseguir generar un ahorro frente a la crisis, una jubilada ingresó a un aviso por una red social sin saber ni sospechar que se trataba de una estafa. Los delincuentes le pidieron algunos datos y lograron ingresar a su teléfono, entonces pidieron al banco un préstamo por más de dos millones de pesos.

"Yo vi en el facebook que decía descuentos a jubilados del 50 % por Camuzzi y me anoté, entonces me dice necesito información y me sale unas letras azules y me empiezan a llamar por teléfono un tal Nicolás", relató en declaraciones a Canal 7 la jubilada. "Me dijo que me hacía entrar en una asociación que era para ingresar a Camuzzi y me hizo poner como 50 números y ahí fue donde empezó a andar el celular para arriba y para abajo".

Lo que describió fue el hackeo que hicieron los estafadores ante los ojos de su víctima que veía los movimientos hasta que le pareció extraño que pasaran de ofrecerle un supuesto descuento a ingresar a su homebanking: "yo le digo, ¿pero por qué está entrando en el banco? y ahí me saltó que eran 2 millones y algo, y después salió un nombre de una mujer con un CBU, y vino justo mi amiga y me dijo que cortara". Pero ya era demasiado tarde, los delincuentes le habían logrado sacar un préstamo por 2.300.000 pesos y transferido a la cuenta.

camuzzi.jpg

La indignación

La jubilada ya hizo las denuncias correspondientes y no comprende por qué el banco avaló el préstamo: "Es injusto, ahora tengo que pagar algo que no lo tengo y aparte yo soy jubilada, ningún banco me da 2 millones de pesos, yo he pedido en el banco y me hacen un montón de papeleo, hasta garantías me hacen llevar, eso le dije a la chica como online vos vas a transferir dos millones?".

En este sentido, comentó que ella ya había sacado un préstamo en una entidad bancaria por un monto menor, pero ahora está "marcada" porque a raíz de la estafa comenzó a figurar en el veraz.

Además, comentó que cuando fue al banco se encontró otras personas que habían sido víctimas de estafas y lo vinculó con la situación económica: "es que nos están enganchando, porque no te alcanza la plata" y agregó: "aparte si vos hubieras visto en el Banco Nación estaban todos sacando préstamos para pagar las cuentas y encima ahora nos van a dar un préstamo para sacar remedios para los que ganan menos del mínimo".