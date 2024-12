Engañaron a una mujer, su marido y su madre: les sacaron casi dos millones de pesos

Le pasó a una vecina de Cutral Co y su familia. La Policía ya recibió la denuncia y trabaja en la investigación del hecho.

Una mujer de Cutral Co intentó comunicarse con Mercado Pago para solucionar un problema de su cuenta, pero fue engañada al ser contactada por estafadores que fingieron trabajar para la compañía. Utilizándola a ella, su marido y su madre, les sacaron 1.9 millones de pesos bajo la excusa de ayudarlos a recuperar un dinero.

No entiendo a qué se debía dicha operación e intentando recuperar su dinero, la mujer llamó a un número de atención al cliente que le apareció en los resultados de Google, pero no recibió respuesta. No obstante, minutos más tarde, le devolvieron la llamada para responder a su consulta.