Tienen 12 y 10 años. Estaban jugando en el agua con dos chicos mayores y los arrastró la corriente del río Gallegos. Operativo con buzos, cuatriciclos y drones.

Desesperada búsqueda de los dos hermanitos que fueron arrastrados por un río.

Equipos policiales y de emergencias trabajan intensamente en la búsqueda de dos hermanos , de 10 y 12 años de edad, que permanecen desaparecidos desde este domingo 25 de octubre, cuando fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos , en una zona cercana a la capital de la provincia de Santa Cruz.

Los trabajos se concentran en el sector conocido como La Toma , en Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos.

Allí, al borde de la Ruta Nacional Nº 40 , los niños fueron arrastrados por la corriente durante la tade del domingo.

La búsqueda, dentro y fuera del río

De acuerdo con lo que informó el Gobierno de Santa Cruz, las tareas de búsqueda se llevaron a cabo de manera continuada durante toda toda la noche.

Este lunes a las 5.30 de la mañana se retomaron, además, los rastrillajes en el agua que, de acuerdo con los protocolos, debieron ser interrumpidos durante las horas en las que no hay visibilidad.

Buscan a dos hermanos que desaparecieron en el río Gallegos, en Santa Cruz.

En el operativo trabajan efectivos de la Policía de Santa Cruz, integrantes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), la División Operaciones Rurales (DOR), equipos de buceo, personal de Protección Civil, agentes sanitarios y distintas dependencias de seguridad.

A la par de la búsqueda en las aguas del río, los equipos realizan recorridos por la costa y los alrededores a pie y en cuatriciclos.

La búsqueda también contempla la utilización de drones para inspeccionar sectores de difícil acceso.

Qué pasó en el agua

Según lo que averiguaron los agentes policiales y difundió el gobierno santacruceño, los dos hermanos estaban jugando en el río junto a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

Los cuatro fueron arrastrados por el agua, los dos mayores consiguieron salir pero los más chicos no, y pronto fueron perdidos de vista por los otros dos.

“El agua nos arrastró”, confirmó uno de los chicos más grandes, que fue trasladado junto con el otro amigo que también pudo salir del río, al Hospital Regional de Río Gallegos para una evaluación médica, debido a que habrían ingerido agua durante el episodio.

Un lugar peligroso del río Gallegos

Las autoridades advirtieron sobre la peligrosidad de la zona por la presencia de pozos y las características de la corriente.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz, Sandra Gordillo, recordó que el año pasado se colocó cartelería preventiva durante en varios sectores y subrayó que este año comenzaron anticipadamente los recorridos para renovar las señales que habían sido vandalizadas.

“Nosotros como Protección Civil siempre trabajamos en prevención y renovamos la cartelería, pero suceden este tipo de situaciones. Así que instamos a la comunidad a respetar la señalización”, dijo la funcionaria.

El personal al frente del operativo solicitó también a los vecinos de la zona que no se acercaran al lugar, para no entorpecer el trabajo de los rescatistas.

Durante la tarde y la noche del domingo, la gran cantidad de vehículos que se dirigieron hacia el sector generó dificultades de circulación en el puesto de Güer Aike, el puesto policial en Río Gallegos más cercano al lugar de la búsqueda.