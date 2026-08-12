Presentó un cuadro grave en una zona alejada y falleció cuando lo llevaban en ambulancia a Río Gallegos. Su casa quedó resguardada por la policía.

Investigan la muerte de un chico de 13 años luego de que la madre lo llevó al hospital.

La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de un adolescente de 13 años, identificado como Tomás Santino , ocurrida en la localidad de 28 de Noviembre, en el sudoeste de la provincia, próxima a la frontera con Chile.

Un lugar alejado como tantos de la Patagonia, en el que las distancias, en ocasiones de urgencia como la que se presentó en esta oportunidad, pueden resultar una complicación trágica .

Lo cierto es que el caso generó una profunda conmoción en toda la Cuenca Carbonífera y ya se realizaron pericias en la casa donde todo comenzó, donde vivía el menor fallecido.

Pedido de ayuda y traslado desesperado al hospital

El seguimiento del caso se inició el lunes 10 de agosto de 2026, cuando la policía recibió un pedido de ayuda desde una casa del barrio San Juan Bosco, según precisó La Opinión Austral.

Al llegar, los agentes se encontraron con que la madre del adolescente, en la desesperación por el estado que presentaba, ya había tomado una decisión: no esperar y trasladarlo ella misma hasta el principal centro de salud de la localidad.

Fue allí, en el Hospital San Lucas de 28 de Noviembre, donde el equipo médico logró estabilizar a Santiago, aunque debieron administrarle asistencia respiratoria mecánica.

La gravedad del cuadro no daba margen y había que derivarlo cuanto antes a un centro de mayor complejidad.

Una carrera contra el tiempo

El chico fue enviado siguiendo todos los protocolos al Hospital Dr. José Alberto Sánchez de Río Turbio, el centro urbano más importante de la cuenca carbonífera.

Pero ni siquiera ese primer traslado alcanzó. Pasadas las 2:45 de la madrugada, los médicos resolvieron una segunda derivación, esta vez hacia el Hospital Regional de Río Gallegos, el centro de salud de la capital santacruceña que es referencia de todo el sistema de salud la provincia.

El operativo de traslado de Tomás de Río Turbio a Río Gallegos se interrumpió cerca del paraje La Esperanza.

La ambulancia salió con Tomás a bordo en una carrera contra el tiempo para cubrir un recorrido cercano a los 300 kilómetros, con la complicación climática adicional del invierno en la noche patagónica.

Una terrible situación a mitad de camino

En pleno viaje, cuando la ambulancia circulaba en inmediaciones del paraje La Esperanza, el estado del adolescente se agravó de golpe. No hubo margen para seguir avanzando. El móvil debió interrumpir el recorrido y volver sobre sus pasos.

Tomás nunca llegó a destino a salvo. Fue reingresado al hospital de 28 de Noviembre, el mismo lugar donde horas antes había sido estabilizado por primera vez. Esta vez, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Duelo en la escuela y un club de básquet

La noticia golpeó fuerte en la comunidad de 28 de Noviembre.

Tomás cursaba séptimo grado en la Escuela Primaria N° 67, que decidió suspender sus actividades en señal de duelo.

Según trascendió, hace poco había sido uno de los alumnos que participó en las olimpíadas de matemática de su institución.

También era parte de una escuelita de básquet local, que lo despidió en las redes recordando que Tomás siempre estaba con una sonridsa

La investigación judicial en Santa Cruz

La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Río Turbio, con la investigación a cargo de la doctora Romina Frías.

La vivienda donde todo comenzó permanece bajo resguardo policial, y personal del Gabinete de Criminalística secuestró elementos considerados de interés para el expediente.

También participan integrantes de la División de Investigaciones (DDI) y organismos de protección y Desarrollo Social, en un trabajo conjunto para reconstruir con precisión lo sucedido.

Por tratarse de la muerte de un menor, las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos de la causa mientras avanzan las medidas destinadas a establecer las circunstancias exactas que llevaron al triste desenlace.