Dramático rescate en Quintuco: una mamá y su hijo de 5 años quedaron varados en el medio de un río

Ocurrió en la noche de este lunes cerca de la base espacial China. Ambos quedaron a la espera de que el marido regresara por auxilio. Ni los bomberos de Las Lajas ni de Loncopué pudieron acceder por la crecida.

El temporal de lluvia que castiga a la provincia desde hace días ocasionó crecidas en los ríos y arroyos tanto de zona cordillerana como del centro de la provincia de Neuquén. En horas de la noche de este lunes una familia quedó varada con la camioneta en una ría crecida en la zona de Quintuco , entre la localidad de Loncopué y la Base Espacial China.

El director de Defensa Civil de Loncopué, Luis Tapia, relató a LM Neuquén que “una mamá con su hijo de 5 años quedaron atrapados en medio de un arroyo y fue imposible llegar hasta el lugar”. Contó que desplegaron un operativo en conjunto con los Bomberos y Policías de Las Lajas por la Ruta 40, pero tampoco pudieron acceder.

“Fue anoche, cerca de la escuela de Quintuco y de la Estación Espacial China. En una camioneta iba el esposo, la mujer y el nene cuando quedaron varados en camino que se transformó en un arroyo”, explicó.

Dijo que el hombre descendió de la camioneta y fue a pedir ayuda a un puesto cercano. “La mujer y el nene quedaron arriba de la camioneta, pero la corriente movió la camioneta del lugar”, agregó Tapia.

Al llegar regresar, ante la desesperación se arrojó a la correntada y pudo llegar hasta donde estaba el vehículo con su familia. Afortunadamente los pudo rescatar del medio del arroyo a tierra segura. Sería una familia que residente cerca de ese lugar, afectado por las crecidas ante el temporal de lluvia que castiga a gran parte de la provincia.

Petroleros varados sin poder volver a casa

El temporal también afecta al norte neuquino y en las últimas horas comenzó a mostrar una de sus consecuencias más preocupantes en el corazón de Vaca Muerta. Los cortes de rutas y las dificultades para circular impidieron realizar los recambios de personal en distintos yacimientos petroleros de la zona de Rincón de los Sauces y Añelo. Mientras la producción continúa, hay trabajadores que llevan más de 24 horas sin poder regresar a sus casas.

La situación fue confirmada por Aldo "Pangui" Trujillo, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rincón de los Sauces, durante una entrevista con LU5. El funcionario describió un panorama complicado, con caminos afectados por las lluvias, sectores anegados y dificultades para garantizar el traslado de trabajadores y vecinos.

En arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial 5, se registró uno de los mayores problemas dado que la fuerza del agua destruyó el desvío provisorio construido mientras avanza la obra del nuevo puente. La interrupción del tránsito afecta directamente la circulación entre Rincón de los Sauces, Añelo y los yacimientos ubicados en esa región de Vaca Muerta.

El funcionario confirmó que algunos operarios "llevan más de 24 horas" sin el relevo previsto y advirtió que, si las condiciones no permiten normalizar los traslados durante la mañana del miércoles, podrían acumular 36 horas sin cambio de turno.