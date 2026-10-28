Limitan los rastrillajes a un sector muy peligroso del río Gallegos donde podrían estar José y Leo. Cómo es el trabajo con los drones.

Hermanitos desaparecidos en Santa Cruz: los perros dieron una pista clave y se acota el área de búsqueda.

Un dato surgido del rastrillaje realizado con perros rastreadores y coincidente con la palabra de un testigo permitió orientar la búsqueda de José y Leo , los dos hermanitos, de 10 y 12 años respectivamente, que este domingo desaparecieron arrastrados por la corriente del río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz.

El operativo para tratar de hallar a los dos hermanos ya lleva casi tres días y se lleva a cabo de manera incesante desde el domingo 25 de octubre a las 16, con más de 120 efectivos de diversas fuerzas de seguridad y emergencias , la presencia de buzos y perros y el empleo de drones .

En las últimas horas del martes, los equipos de rescate que trabajan en la zona de La Toma, en Palermo Aike , a unos 30 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, lograron delimitar un sector de aproximadamente 40 por 40 metros en el que este miércoles se concentraron los esfuerzos.

Fuentes de la Policía de Santa Cruz confirmaron que los perros especializados en búsqueda marcaron un punto que, además, coincide con un lugar que había señalado uno de los chicos que estaba con José y Leo cuando los nenes desaparecieron.

Tres días de búsqueda de José y Leo, los hermanitos que desaparecieron en el río Gallegos, en Santa Cruz.

El domingo pasado, los hermanitos estaban jugando en el río con dos adolescentes, de 14 y 15 años. Los cuatro habían cruzado a nado hasta una formación de tierra ubicada en medio del cauce.

Cuando intentaron regresar a la orilla, también nadando, una crecida repentina los sorprendió y la fuerza del agua arrastró a los dos nenes más chicos.

Los dos mayores consiguieron salir del río y dar aviso a sus familiares. Uno de ellos fue quien logró precisar la zona hacia donde habrían sido arrastrados los hermanos, que ahora fue marcada también por los perros de rastreo.

De este modo se delimitó un área de unos 1.600 metros cuadrados (40 x 40 metros) para enfocar allí la búsqueda.

Se trata de un sector especialmente peligroso y con condiciones que hacen más compleja la tarea de los rescatistas.

Por qué es tán peligroso ese lugar del río Gallegos

En el lugar señalado hay pozones que alcanzan los siete metros de profundidad, formados por la erosión que provoca la corriente y que aparecen de manera abrupta en el río, haciendo que la hondura del lecho cambie repentinamente desde un lugar donde se puede hacer pie a otro en el que quien está en el agua queda a merced de la corriente.

Estas características también hacen que los investigadores apunten al lugar señalado, ya que consideran menos probable que José y Leo se encuentren río arriba, donde no se identificaron pozones de profundidad similar.

Al mismo tiempo, el operativo también se organiza en base a imágenes de drones.

“Para nosotros la utilización de drones nos sirve más que nada para marcar un georreferenciamiento del lugar y sectorizar también las zonas”, confirmó el jefe policial Luis Alberto Poblete, respecto del trabajo coordinado con los integrantes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) de Santa Cruz.

Poblete explicó que cuentan con tres drones con capacidad para filmar, fotografiar y establecer referencias geográficas.