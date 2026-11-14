Netflix renueva sus opciones de entretenimiento con peliculas y series de dramas, suspenso, acción y terror para todos los gustos.

Fin de semana de maratón: las mejores series y películas para disfrutar en Netflix

Después de una semana atravesada por varios feriados y distintos acontecimientos vinculados con la visita del papa León XIV, muchos buscan alternativas para descansar y disfrutar del tiempo libre en casa . Entre los planes más elegidos aparece mirar películas o comenzar una nuevas series , ya sea en soledad, en pareja, con amigos o en familia.

Para quienes todavía no decidieron qué ver, Netflix cuenta con distintas producciones que se destacan entre sus propuestas . Desde historias de intriga y dramas personales hasta aventuras animadas y películas de terror, hay opciones para diferentes preferencias. A continuación, un repaso por cinco series y cinco películas para armar una maratón durante este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

La plataforma ofrece historias que combinan drama, romance, suspenso y crímenes reales. Estas son algunas de las alternativas para quienes prefieren engancharse con una producción de varios episodios.

La ley de Alicia (2026)

Género: drama | Duración: 20 episodios.

La historia sigue a Alicia, cuya vida cambia por completo cuando su marido, un ministro y juez del Tribunal Supremo, termina encarcelado por corrupción. Ante el derrumbe de su mundo familiar y económico, deberá retomar su carrera como abogada para mantener a sus hijos y afrontar las facturas.

Anestesia (2026)

Género: drama | Duración: 8 episodios.

Un talentoso médico atraviesa un giro inesperado después de una cirugía arriesgada que termina en fracaso. Tras abandonar una prestigiosa clínica, decide incorporarse a un hospital local con la intención de reorganizar su vida y encontrar un nuevo rumbo profesional.

La emperatriz 3 (2026)

Género: drama y romance | Duración: 6 episodios.

La tercera temporada retoma la historia después de la guerra de Cerdeña. Francisco José enfrenta las consecuencias políticas y personales de sus decisiones, mientras su matrimonio con Sisi atraviesa una profunda crisis tras descubrirse una infidelidad. Lejos de Viena, la emperatriz conoce al conde Gyula Andrássy y comienza a cuestionarse si realmente puede abandonar su vida en la corte.

El cuerpo (2026)

Género: terror y suspenso | Duración: 8 episodios.

Una celebración de Halloween termina convirtiéndose en una pesadilla para un grupo de bailarinas. Una novatada que sale terriblemente mal desata una serie de situaciones sobrenaturales, mientras las protagonistas deben enfrentarse a sus remordimientos, deseos y visiones fantasmales.

Desaparecida: Natalee Holloway (2026)

Género: documental y true crime | Duración: 3 episodios.

La producción reconstruye la desaparición de Natalee Holloway en Aruba, ocurrida en 2005. A través de la historia de su madre y de la búsqueda que llevó adelante durante años, la serie muestra los detalles de una investigación que incluso la enfrentó cara a cara con el presunto responsable del crimen.

Las cinco mejores películas de Netflix para disfrutar el sábado y domingo

Para quienes prefieren una historia que comienza y termina en una sola reproducción, también hay alternativas de aventura, acción, animación, drama y terror.

La caída del vuelo 811: la sobreviviente (2022)

Género: aventura y suspenso | Duración: 1 hora y 48 minutos.

La película está inspirada en un accidente aéreo ocurrido el 24 de agosto de 1981, en la Unión Soviética. Larisa regresa de su luna de miel cuando el avión en el que viaja sufre una tragedia. Es la única sobreviviente y deberá encontrar la manera de mantenerse con vida en medio de la taiga siberiana.

No nos rendimos (2026)

Género: acción | Duración: 2 horas y 19 minutos.

Un exsoldado y sus nietos deberán enfrentarse a un grupo de criminales despiadados que amenaza su tranquilidad en un pueblo aislado. Para sobrevivir, no solo tendrán que luchar contra sus enemigos, sino también superar sus propios miedos y remordimientos.

Ne Zha 2 (2026)

Género: animación y aventuras | Duración: 2 horas y 1 minuto.

La película continúa las aventuras de Ne Zha, un niño demonio criado por humanos que forma una alianza con Ao Bing, el príncipe Loong. Cuando ambos quedan al borde de la destrucción, comienza una peligrosa búsqueda para conseguir un elixir que permita restaurar el cuerpo de Ao Bing. En el camino, una conspiración amenaza con desatar una guerra entre el bien y el mal.

Un buen abogado (2026)

Género: drama | Duración: 2 horas y 1 minuto.

Léonard Landry es un abogado penalista que sufre una sobredosis dentro de un juzgado. Después de atravesar un proceso de rehabilitación, tiene apenas una semana para preparar su propio juicio con la ayuda de una becaria decidida. Una carrera contrarreloj en la que no faltarán estrategias legales, tentaciones y giros inesperados.

Scream 7 (2026)

Género: terror y misterio | Duración: 1 hora y 54 minutos.

Sídney Prescott consiguió construir una vida tranquila junto a su familia, pero todo cambia cuando el asesino vuelve a aparecer. Esta vez, su hija se convierte en el nuevo objetivo y sus peores temores regresan para poner en peligro todo lo que logró construir.

Con diez alternativas que recorren distintos géneros, Netflix ofrece opciones para organizar una maratón durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. Desde los seguidores del true crime hasta quienes buscan una película de terror o una historia de aventuras, la selección reúne propuestas para aprovechar el fin de semana frente a la pantalla.