La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: cuál es el nuevo diseño que eligió

La cantante dejó en claro que su anterior pareja quedó atrás y optó por un renovado cambio de look.

La Joaqui sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de imagen que no pasó inadvertido. La cantante compartió una serie de fotografías en sus redes sociales para presentar su nuevo look, pero hubo un detalle que concentró los comentarios: ya no se veía el tatuaje que llevaba en honor a Luck Ra . La artista decidió cubrir el dibujo que tenía en el muslo izquierdo y eligió un diseño de animal print para reemplazarlo.

La modificación quedó expuesta en las imágenes que publicó para mostrar su renovada apariencia. Además del retoque en la piel, la intérprete de RKT estrenó un corte carré, acompañado por pequeñas trenzas que llegan hasta la altura de la mandíbula. El estilo representa un cambio notorio respecto de la melena larga que durante años llevó hasta la cintura.

La intérprete se había tatuado en marzo de 2025 la silueta de la provincia de Córdoba , en referencia al lugar de origen de Luck Ra. El dibujo había quedado a la vista durante el lanzamiento del videoclip de Mi señora, canción que realizó junto a Duki y Khea, cuando la pareja atravesaba un buen momento. Ahora, el contorno fue cubierto con un estampado animal print.

Aunque todavía se distinguen algunos trazos del diseño anterior, la nueva intervención modificó por completo su apariencia. El gesto llega después de una ruptura que estuvo acompañada por versiones de infidelidad y distintos cruces públicos. Luck Ra había explicado que el vínculo terminó porque "ya no estaba el amor de antes" y negó haber engañado a la cantante.

la joaqui se tapó el tatuaje de córdoba que se había hecho por luck ra pic.twitter.com/y0hqPLhy4t — jor . (@jor_novo) November 13, 2026

En medio de las especulaciones también apareció el nombre de Tuli Acosta, señalada como una posible tercera en discordia, aunque esa versión nunca fue confirmada. La Joaqui, por su parte, respondió a algunas de las versiones cuando se conoció el acercamiento entre su expareja y Tiago PZK, con quien luego inició una relación. En aquel descargo, lanzó una frase que generó repercusiones: "Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado".

Los comentarios que recibió La Joaqui

Desde entonces, la artista afianzó su vínculo con el músico y continuó con su carrera. La decisión de modificar el tatuaje también despertó comentarios entre sus seguidores, que repararon tanto en la desaparición de la silueta cordobesa como en el resultado del retoque. "Se tapó el tatto de Luck Ra", "Córdoba se leopardizó" y "Te quedaba lindo el tatu de Córdoba" fueron algunas de las reacciones que aparecieron en la publicación.

PASADO, PISADO La Joaqui compartió fotos de su nuevo look y los fans notaron su nuevo tatuaje, tapando el tatuaje de Córdoba que se había hecho por Luck Ra. pic.twitter.com/vo6tYmXPzn — Paparazzi (@PaparazziRevis) November 13, 2026

También hubo mensajes dedicados a su renovada apariencia. "¿Todo te va a quedar tan lindo?", escribió una seguidora, mientras otra comentó: "Qué belleza por favor madre". Tiago PZK se sumó a las respuestas con un breve "Dios", acompañado por emojis de enamorado. Flor Jazmín Peña también elogió el cambio con un comentario dirigido al cabello: "Es joda Joaquina, te queda increíble ese pelo". Romina Malaspina, en tanto, reaccionó con corazones negros.