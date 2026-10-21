Luck Ra anunció un tema junto a Khea en medio de la polémica por su separación de La Joaqui y Tiago PZK no tardó en responder.

"El que se la queda, pierde": la picante reacción de Tiago PZK al anuncio de Luck Ra

La polémica entre Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. En medio de las repercusiones por la ruptura sentimental y las declaraciones cruzadas , una publicación del cantante cordobés despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

El artista compartió un adelanto de su próximo lanzamiento musical y eligió una estrategia particular para presentarlo. Sin embargo, más allá de la expectativa por la colaboración , el título de la canción y la reacción de uno de los protagonistas de esta historia alimentaron las especulaciones.

Luck Ra anunció su próximo tema junto a Khea , titulado “El que se la queda pierde” , con un video que publicó en su cuenta de Instagram. En la grabación, el cantante aparece cocinando y haciendo referencia a su malestar por una “pérdida”, hasta que su amigo interviene para mostrar la letra de la canción: “Ahora es 'El que se la queda pierde'” , escribió el músico al compartir el adelanto, que rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores.

La publicación recibió mensajes de apoyo, aunque también aparecieron comentarios críticos y reacciones de fanáticos de La Joaqui. Entre las respuestas que se destacaron, uno de los usuarios le dejó una frase que llamó la atención: “Los hombres no lloran, los hombres facturan”. El título no pasó inadvertido, especialmente por el reciente final de la relación entre Luck Ra y la cantante de RKT, que quedó envuelto en una fuerte controversia mediática.

La separación de La Joaqui y Luck Ra, en el centro de la escena

La ruptura entre los artistas continúa generando repercusiones. Después de mostrarse muy afectada por la situación en televisión, La Joaqui confirmó su nueva relación con Tiago PZK, quien forma parte del círculo de amistades que ambos compartían. Por su parte, Luck Ra calificó lo ocurrido como una “traición” y negó haber sido infiel durante su relación con la cantante.

En ese contexto, el título elegido para su nueva canción despertó interpretaciones sobre una posible indirecta dirigida a su expareja y a la nueva pareja de ella. Sin embargo, el músico no confirmó públicamente que el lanzamiento esté relacionado con la polémica sentimental.

La reacción de Tiago PZK tras el anuncio de Luck Ra

Quien tampoco pasó desapercibido fue Tiago PZK. El cantante reaccionó a la publicación de Luck Ra a través de sus historias de Instagram, donde compartió emojis de risa sobre un fondo negro. Poco después, eliminó esa historia y la reemplazó por una selfie en la que aparece sonriendo, acompañada por las mismas caritas.

El gesto alimentó las especulaciones sobre un posible cruce entre ambos músicos, en un momento en que la relación entre los protagonistas de esta historia concentra la atención de las redes sociales.

Aunque Tiago no explicó el motivo de su reacción, su publicación sumó un nuevo ingrediente a la controversia. Mientras tanto, el anuncio de “El que se la queda pierde” quedó en el centro de las conversaciones y abrió interrogantes sobre el trasfondo de la canción de Luck Ra y Khea.