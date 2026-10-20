El conductor reveló detalles de su intimidad en su programa Otro Día Perdido (ODP), con declaraciones que generaron debate. La decisión que festejan ambos.

El hábito de Mario Pergolini antes de tener relaciones sexuales: "Mi mujer me lo agradece"

Mario Pergolini abrió su corazón y habló sobre su intimidad, al punto tal de revelar detalles sin escrúpulos sobre un hábito que tiene sobre su salud sexual. Sin miedo ni cuidados, se animó a contar detalles en el programa Otro Día Perdido (ODP) sobre las acciones que lleva adelante previo a las relaciones que tiene con su esposa, Dolores Galán.

Hay algo que no debe faltar cada vez que mantienen un encuentro íntimo. Hay una acción en particular que genera incomodidad en él según reveló cuando hablaban de distintas afecciones físicas que pueden generar cierta incomodidad.

"Yo paro, yo me saco siempre las medias. Mi mujer me lo agradece, que es lo primero que hago”, explicó Pergolini y agregó opinión sobre como transforma el vínculo con el paso del tiempo: “Cuando estás casado es todo medio una charla: ‘Che, ¿qué tal ahora?’, ‘bueno, sí’. Empezás a desvestirte lentamente mientras hablás de los pibes”.

"Odio dormir y sentir que el otro tiene medias. Sobre todo si es hombre, porque no me gusta dormir con hombres”, confesó. Ante esa revelación, su panelista Evelyn Botto hizo referencia al efecto que tienen las inseguridades en este tipo de decisiones: “Por eso la gente intima con medias, porque tiene los dedos así”, dijo con una mirada femenina.

Toda las posturas salieron a la luz debido a que en el programa ODP comenzaron a hablar sobre hongos vaginales y la onicomicosis, que afecta directamente a las uñas,