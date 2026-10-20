Pánico en un teatro de Salta durante el recital de Ángela Torres: qué pasó

Un recital de Ángela Torres quedó marcado por un episodio inesperado que alteró la tranquilidad de los espectadores y generó momentos de preocupación en plena función. Lo que debía ser una nueva noche de música y emoción terminó con una situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, ubicado en el centro de la ciudad de Salta . La cantante se encontraba presentando su gira nacional “No Me Olvides Tour” , ante cientos de fanáticos que habían asistido para disfrutar de su espectáculo.

En medio de la presentación, varios fragmentos de mampostería se desprendieron del techo y cayeron hacia el sector de las butacas . La situación sorprendió al público y despertó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, ya que el incidente podría haber tenido consecuencias de mayor gravedad. Pese al peligro que representó el desprendimiento de materiales dentro del teatro, no se reportaron víctimas fatales ni personas con heridas de gravedad.

Qué hacía Ángela Torres cuando comenzó a caer parte del techo

El episodio tuvo lugar mientras la artista interpretaba “Favorita”, una de las canciones de su repertorio. Desde el escenario, Ángela Torres advirtió que algo fuera de lo habitual estaba sucediendo entre los espectadores y logró identificar que parte de la estructura del techo se estaba desprendiendo.

Ante lo ocurrido, la cantante mantuvo la calma y continuó con su interpretación, mientras realizaba señas a los integrantes de su equipo técnico para alertarlos sobre la situación. Al mismo tiempo, permaneció atenta al sector afectado para seguir de cerca lo que sucedía entre el público. Su reacción llamó la atención de los asistentes, que se encontraron de manera repentina ante una situación de riesgo durante el espectáculo.

Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales

Algunos de los espectadores que presenciaron el incidente registraron la secuencia con sus teléfonos celulares. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y generaron repercusiones entre los usuarios.

Muchos destacaron la tranquilidad con la que Ángela Torres reaccionó mientras advertía lo que estaba ocurriendo en el teatro. Sin embargo, también hubo expresiones de temor por las posibles consecuencias que podría haber tenido la caída de los materiales sobre las personas que estaban en las butacas, apuntando hacia la artista de no frenar el show hasta confirmar que nada pasaría.

Una de las asistentes que vivió el episodio de cerca manifestó su angustia al recordar lo sucedido y expresó una frase que reflejó la tensión del momento: “Se estaba cayendo el techo del teatro, por Dios, casi la perdemos”. El accidente convirtió una noche de música en una situación de máxima preocupación para los presentes y volvió a poner el foco en la seguridad de los espacios donde se realizan espectáculos con gran concurrencia de público.