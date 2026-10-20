Diego Peretti se defendió de la supuesta estafa en Orsai de Hernán Casciari: contundente comunicado

Diego Peretti decidió pronunciarse públicamente luego de quedar vinculado a la controversia que rodea a Orsai , la productora relacionada con el escritor Hernán Casciari . En medio de las acusaciones que salieron a la luz, el actor compartió un comunicado en sus redes sociales para precisar cuál fue su función dentro de uno de los proyectos audiovisuales impulsados por la empresa. A través de su publicación, buscó diferenciar su trabajo artístico de las cuestiones financieras que actualmente están bajo cuestionamiento y explicó cómo se incorporó a la iniciativa.

La polémica surgió luego de que un grupo de 18 socios productores acusara al escritor de una presunta estafa y administración fraudulenta. Según trascendió, los denunciantes habrían aportado sumas de entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas y series , a partir de propuestas de inversión que prometían una alta rentabilidad que finalmente no se habría concretado.

En este contexto, el nombre de Peretti quedó asociado al proyecto debido a su participación en una producción cinematográfica de Orsai. Frente a las repercusiones, el actor consideró necesario explicar públicamente las condiciones bajo las cuales trabajó: "Esto es todo lo que tengo para decir sobre este tema", escribió al presentar el comunicado, en el que detalló su experiencia dentro de la productora.

Qué explicó Diego Peretti sobre su participación en Orsai

El actor contó que fue el propio Casciari quien le propuso realizar su primera película como director mediante el sistema de financiamiento colectivo que Orsai había utilizado para producir La uruguaya: "Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir 'La uruguaya': un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como «socios productores»", aclaró.

Peretti precisó que Orsai lo contrató para dirigir la película junto a Javier Beltramino, además de asumir el papel protagónico y participar en la escritura del guion. Sobre estas dos últimas tareas, señaló que las realizó sin cobrar honorarios.

También reconoció que conocía desde el comienzo el origen de los fondos que permitieron concretar el proyecto y la responsabilidad que implicaba trabajar con el respaldo económico de miles de personas: "Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", sostuvo.

La aclaración sobre el dinero de los inversores

Uno de los puntos centrales del descargo fue la diferenciación entre sus responsabilidades profesionales y la gestión económica de la producción. Según explicó, tanto él como Beltramino firmaron contratos con Orsai por honorarios fijos a cambio de tareas artísticas específicas: "Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto", afirmó.

De esta manera, Peretti buscó dejar en claro que su intervención se limitó al trabajo cinematográfico y que no tuvo participación en las decisiones vinculadas con las inversiones. Para cerrar su mensaje, expresó su satisfacción por el resultado del trabajo realizado y agradeció a quienes hicieron posible la película. "Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película", concluyó.