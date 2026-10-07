Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan "Lo dejamos acá": cuándo y por dónde estará disponible

Los reconocidos actores presentan un nuevo título con el que buscarán cautivar al público en plataforma de streaming. De qué trata el título.

Ricardo Darín y Diego Peretti , dos figuras del mundo cinematográfico argentino, se unieron para realizar un nuevo título con el que pretenden brillar en el mundo. La dupla, de una extensa trayectoria, presentan el título "Lo dejamos acá".

"En el film, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que empieza a cuestionar sus métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega a su consultorio un escritor -interpretado por Peretti- atravesado por un bloqueo creativo que empieza a alterar una dinámica que parecía estar bajo control", dijo de forma oficial la plataforma que pondrá a disposición el título.

A su vez, la misma agrega: "Dirigida por Hernán Goldfrid, Lo dejamos acá marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti , quienes vuelven a compartir elenco en una historia atravesada por la terapia y un vínculo terapéutico que empieza a salirse de lo esperado".

Previo a las presentación en el Festival de San Sebastián, Darín habló sobre el título: “Es un honor estar en este festival tan querido por todos nosotros. Es un festival que ha abrazado, querido, apoyado al cine latinoamericano y argentino. Por eso, estar acá y poder presentar nuestra película es, ante todo, un enorme orgullo”.

Qué dice la sinopsis de la película

"Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta", dice el resumen presentado por la plataforma.

Cuándo se estrena

Según se conoció, la plataforma de streaming Netflix confirmó que estará disponible de forma exclusiva a partir del próximo 16 de octubre.

El elenco de la película