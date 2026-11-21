El presidente de la histórica firma italiana falleció a los 89 años. Su familia lo despidió con una frase: "Se ha ido el mayor joyero de nuestro tiempo".

Paolo Bulgari , uno de los grandes protagonistas de la alta joyería mundial , murió este sábado 21 de noviembre a los 89 años. Su familia confirmó el deceso y lo despidió con una declaración que resume su peso en la industria: "Se ha ido el mayor joyero de nuestro tiempo". El comunicado también destacó su humanidad, su talento y "su amor por Italia".

Nacido en Roma en 1937, Bulgari dedicó toda su vida a la empresa familiar que su abuelo, el platero griego Sotirios Voulgaris —italianizado como Bulgari—, fundó en la década de 1880.

Con un modesto taller de orfebrería en la capital italiana, esa pequeña joyería se convertiría, generación tras generación, en uno de los nombres más reconocidos del lujo internacional.

De la piedra preciosa a la presidencia

Paolo comenzó a trabajar en la firma apenas cumplida la mayoría de edad, poniéndose a las órdenes de su padre, Giorgio. Sus primeros pasos fueron en el área de piedras preciosas, un campo en el que se convertiría en experto reconocido a nivel mundial. Aprendió desde joven los secretos del oficio: la selección de materiales, la combinación de colores, el diálogo entre la forma y el volumen.

Esa formación artesanal marcó para siempre su visión creativa. Su sensibilidad estética —las piedras de grandes dimensiones, los colores intensos, el oro amarillo, las referencias a la antigüedad clásica griega y romana— fue clave para definir un estilo inconfundible que hizo de Bulgari algo más que una marca: un lenguaje del lujo.

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En 1984 fue nombrado presidente del grupo y asumió el liderazgo en un momento decisivo. Junto a su hermano Nicola y su sobrino Francesco Trapani, impulsó la expansión internacional de la firma con una estrategia clara: mantener la identidad artística de la casa mientras se abría paso en los mercados más exigentes del mundo.

De Roma al mundo, con Elizabeth Taylor de por medio

La transformación fue radical. Bulgari pasó de ser una prestigiosa joyería romana a convertirse en una multinacional del lujo con presencia en las ciudades más importantes del planeta. En 1995 dio un paso simbólico: la salida a la Bolsa de Milán. Para entonces, la firma contaba con 45 tiendas, más de 500 empleados y actividad empresarial en nueve países.

En ese ascenso tuvo mucho que ver el glamour de Hollywood. Elizabeth Taylor, una de las grandes admiradoras de la marca, descubrió las joyas Bulgari a principios de los años 60, cuando viajó a Roma para rodar Cleopatra. Desde entonces se convirtió en una de las mejores clientas de la histórica tienda de Via dei Condotti.

La venta a LVMH y los últimos años

En 2011, la familia Bulgari vendió la compañía al grupo francés LVMH por unos 3.700 millones de euros. Fue, según reconoció el propio Paolo años después, una decisión dolorosa pero necesaria, tomada ante las dificultades del relevo generacional y la responsabilidad de garantizar el futuro de miles de empleados. Aunque la gestión pasó a manos francesas, Bulgari continuó participando en el diseño de nuevas piezas, una tarea que siempre disfrutó.

En 1996 había recibido la distinción de Caballero del Trabajo de la República Italiana, uno de los principales reconocimientos del país a sus empresarios, por su contribución al desarrollo de la joyería y a la proyección internacional de la firma. En 2013 fue investigado junto a su hermano Nicola por una presunta evasión fiscal vinculada al grupo, aunque ambos fueron absueltos en 2018 por el Tribunal de Roma.

En sus últimos años se volcó en proyectos sociales. En 2019 fundó, junto a su esposa, la Fundación Paolo Bulgari, dedicada a combatir las desigualdades y la falta de oportunidades educativas entre niños y jóvenes de los barrios más vulnerables de la periferia de Roma.

Casado en dos ocasiones y padre de seis hijos, vivió siempre en Roma, la ciudad donde nació y donde su familia levantó uno de los grandes imperios de la joyería mundial.

FUENTE: Con información de El País