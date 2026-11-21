El ciclo regresa a la televisión luego de cinco años de ausencia y estará en el prime time de Telefe.

Minuto para Ganar prepara su regreso a la televisión después de cinco años y ya tiene fecha para volver a la pantalla de Telefe. El clásico formato de entretenimientos estará nuevamente conducido por Marley , pero esta vez tendrá una compañera especial: Momi Giardina se sumará al ciclo para formar una dupla que promete combinar juegos, humor y diversión. El programa buscará recuperar su lugar en la programación de verano del canal.

El propio presentador fue el encargado de confirmar la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la primera grabación junto a la bailarina y actriz. La jornada correspondió a la presentación de la nueva temporada ante anunciantes, una instancia en la que se dieron a conocer algunos detalles de la propuesta que prepara la señal para los próximos meses.

"Ayer fue la presentación a anunciantes de lo que será la nueva temporada de #MinutoParaGanar!", escribió el conductor en Instagram. En el mismo mensaje, anticipó algunas de las novedades que tendrá el ciclo y se mostró entusiasmado por el trabajo con su nueva compañera: "¡Juegos nuevos! ¡Mucho dinero! Y lo que nos estamos riendo con @momigiardina es increíble! ".

Además de compartir el detrás de escena, el animador reveló cuándo será el estreno. "¡Va a ser espectacular! Desde enero en el prime time de @telefe", anunció, por lo que el regreso está previsto para el primer mes de 2027. De esta manera, el formato volverá a ocupar un espacio en el horario central de la televisión abierta durante la temporada de verano.

Por qué Momi Giardina fue elegida como co-conductora

La incorporación de Momi Giardina será una de las principales novedades de esta edición. La artista, que construyó una fuerte presencia en el mundo del espectáculo y las redes sociales, acompañará a Marley en la conducción y aportará su estilo humorístico a las distintas pruebas. Las primeras imágenes difundidas por el conductor muestran la buena sintonía entre ambos durante las grabaciones.

El ciclo mantendrá la esencia que lo convirtió en uno de los formatos de entretenimiento reconocidos de Telefe: desafíos breves, pruebas de habilidad y premios en efectivo para los participantes. La promesa de nuevos juegos y una importante suma de dinero forma parte de los adelantos que el conductor compartió con sus seguidores, aunque todavía no se conocieron todos los detalles de la competencia.