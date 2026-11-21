Suspenso, terror, comedia y romance dominan el ranking de Netflix para este 21, 22 y 23 de noviembre. Conoce cuáles son los títulos más elegidos.

Netflix se convierte en el mejor aliado del fin de semana largo: qué ver durante estos tres días

El fin de semana largo de noviembre es una buena oportunidad para ponerse al día con las series pendientes, descubrir nuevas historias o disfrutar de una película sin salir de casa. Con un catálogo que se renueva constantemente, Netflix ofrece alternativas para todos los gustos , desde producciones inspiradas en hechos reales hasta comedias románticas y propuestas de acción.

Para quienes todavía no saben qué elegir, el ranking de lo más visto en Argentina reúne títulos que despertaron el interés de los suscriptores y se posicionan entre las opciones más populares de la plataforma para este sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.

Inspirada en hechos reales, esta producción reconstruye la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que terminó convirtiéndose en uno de los principales integrantes de la organización paraestatal Triple A durante la dictadura militar argentina. Su recorrido estuvo atravesado por la criminalidad y la violencia política de los años setenta, en un contexto marcado por la represión.

El crimen de Pazos (2026)

Suspenso | 3 episodios

En un pueblo aparentemente tranquilo, Aniceto e Irene parecen tener una vida ideal hasta que ella es víctima de un brutal ataque. Mientras permanece internada, el sargento Elías sospecha que su marido está detrás del crimen, pero sus advertencias no parecen encontrar respuesta en el sistema. Con el acusado en libertad y la víctima luchando por sobrevivir, la investigación busca descubrir qué ocurrió realmente.

El cuerpo (2026)

Terror y suspenso | 8 episodios

Una novatada que termina de la peor manera desencadena una serie de acontecimientos sobrenaturales. Durante la noche de Halloween, un grupo de bailarinas deberá enfrentarse a sus propios remordimientos, deseos y visiones fantasmales en una historia donde el terror gana protagonismo.

La ley de las bestias (2026)

Drama y suspenso | 4 episodios

El asesinato de cuatro niños en Polonia da inicio a una investigación que pone bajo presión a la comandante Anna Berz y a la psiquiatra Agnieszka Grabska. Ambas deben evaluar al principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz, pero una decisión profesional en medio de las tensiones amenaza con cambiar para siempre su vínculo.

La ley de Alicia (2026)

Drama | 20 episodios

Alicia enfrenta un giro inesperado en su vida cuando su marido, un ministro y juez del Tribunal Supremo, termina encarcelado por corrupción. Obligada a regresar al ejercicio de la abogacía, deberá sostener económicamente a sus hijos y reconstruir su futuro mientras atraviesa una crisis personal y familiar.

Las 5 películas más vistas de Netflix para este fin de semana

Mi villano favorito 4 (2024)

Comedia y aventura | 1 h 34 min

Gru y su familia se ven obligados a cambiar de identidad y esconderse para escapar de un antiguo enemigo del protagonista. El villano, que arrastra un resentimiento desde sus años escolares, busca vengarse con un plan que amenaza con transformar a sus víctimas en híbridos de humanos y cucarachas.

Cómo proteger a una estrella (2026)

Comedia y romance | 1 h 49 min

Una guardaespaldas recibe la misión de proteger a una reconocida estrella de cine de acción. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo profesional pronto se transforma en una historia de atracción, secretos y situaciones inesperadas, justo cuando las fiestas navideñas complican todo.

Heartland (2026)

Suspenso y desapariciones | 1 h 53 min

Misty Jones, una antigua estrella de la música country, abandona su retiro de dos décadas para buscar a su sobrina Charlie Heart, una joven cantante desaparecida. La investigación la lleva a Nashville, donde deberá enfrentarse a su pasado y descubrir una trama en la que las apariencias engañan.

No nos rendimos (2026)

Acción | 2 h 19 min

Un exsoldado y sus nietos quedan atrapados en un pueblo aislado, donde deben enfrentarse a peligrosos criminales. Para sobrevivir, la familia no solo tendrá que luchar contra sus enemigos, sino también superar sus propios temores y culpas.

Un paraíso real (2023)

Romance y comedia | 1 h 30 min

Olivia busca inspiración para escribir después de atravesar una ruptura amorosa y decide viajar a un destino tropical. Allí conoce al príncipe Alexander, quien también intenta escapar de las obligaciones que le impone la realeza. Entre paisajes paradisíacos y encuentros inesperados, surge una historia de amor.

Con opciones que van desde crímenes, investigaciones y terror hasta historias románticas y aventuras familiares, Netflix ofrece un menú variado para aprovechar el fin de semana largo. La elección dependerá de qué género acompañe mejor el descanso y las ganas de hacer una maratón frente a la pantalla.