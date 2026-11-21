Política, música, periodismo y espectáculo se cruzan en las mesas del sábado y domingo en la TV. Conoce quiénes estarán en cada programa y a qué hora comienza.

Se viene un fin de semana cargado de figuras en la TV: los invitados de Juana Viale, Andy y La Peña de Morfi

El fin de semana llega con una nueva competencia entre los programas de entrevistas y entretenimiento de la TV argentina . Las principales figuras de la política, el periodismo, la música y el espectáculo pasarán por distintos ciclos de aire, con propuestas que combinan actualidad, historias personales, humor y presentaciones musicales.

Entre las figuras destacadas habrá funcionarios nacionales, artistas consagrados, conductores y protagonistas de la escena teatral, con una agenda que se repartirá entre el sábado y el domingo.

Juana Viale continúa al frente de La Noche de Mirtha mientras Mirtha Legrand atraviesa su recuperación. Este sábado 21 de noviembre, el programa contará con la presencia del canciller argentino Pablo Quirno , quien compartirá la mesa con los periodistas Ignacio Ortelli y Roberto Funes Ugarte , además de la conductora Rocío Marengo . La presencia de un funcionario de primera línea anticipa una charla sobre actualidad y política, en una mesa que también tendrá espacio para el espectáculo y las distintas miradas de sus invitados. Como cada semana, Jimena Monteverde estará a cargo de la propuesta gastronómica.

Andy Kusnetzoff recibe a cinco invitados en PH, Podemos Hablar

Andy Kusnetzoff prepara una nueva edición de PH, Podemos Hablar, con una mesa que reunirá personalidades de distintos ámbitos. Los invitados de este sábado serán Walas, cantante de Massacre; la periodista Sandra Borghi; Laurita Fernández, protagonista de La cena de los tontos; el coreógrafo Flavio Mendoza, que presentará su nuevo espectáculo para Mar del Plata, y Anita Espósito, panelista y protagonista de Sex. El ciclo volverá a apostar por las historias personales, los cruces entre figuras de diferentes mundos y las conversaciones que suelen dejar momentos inesperados frente a cámara.

La Peña de Morfi tendrá a Luis Fonsi como invitado central

El domingo, Diego Leuco y Carina Zampini conducirán una nueva emisión de La Peña de Morfi, que tendrá como protagonista a Luis Fonsi en una entrevista mano a mano. También participarán Los Nocheros, en la previa de su show en Buenos Aires; Ráfaga, que celebra sus 30 años de trayectoria, y El Zar, una de las bandas destacadas de la nueva escena pop.

La mesa contará además con Laurita Fernández y Karina Mazzocco. En la cocina estarán Santi Giorgini y Felicitas Pizarro, mientras Claudio “El Turco” Husaín repasará la actualidad deportiva. El humor quedará a cargo de El Mago Black y Nazareno Mottola.

Almorzando con Juana: los invitados del domingo

El cierre del fin de semana llegará con Almorzando con Juana, que reunirá a Sofía “Jujuy” Jiménez, quien anunció recientemente que será mamá por primera vez junto a Gustavo Hormaechea; el periodista Mario Massaccesi; la cantante Marcela Morelo, que repasará su carrera a través de un álbum de grandes éxitos, y el ilusionista y mentalista Adrián Lacroix. Además, el programa contará con la participación especial de Pache y Plumis, las marionetas que conquistaron al público y prometen sumar humor a la mesa.