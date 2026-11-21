El actor no fue indiferente a las versiones que surgieron en las últimas semanas y se animó a jugar en una entrevista.

Nazareno Casero rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Marta Fort, luego de que su nombre apareciera entre los posibles motivos de los celos de Juan Manuel Ramírez, expareja de la influencer. En una entrevista con Desayuno Americano, el participante de MasterChef Celebrity habló de la relación que mantiene con su compañera de reality y reconoció que tuvieron un intercambio tiempo atrás. Sin embargo, aclaró que actualmente son buenos compañeros.

La consulta surgió después de la separación de la hija de Ricardo Fort y Ramírez, quien habría sentido incomodidad por la cercanía entre ambos participantes del certamen culinario. Entrevistado por Bruno Incicco, el actor se mostró sorprendido cuando le preguntaron si su vínculo con la mediática había generado conflictos en la pareja. "¿Conmigo?", reaccionó al principio. Luego, al enterarse de que habían circulado versiones sobre posibles celos, reconoció: "No sabía que habían hablado de mí" .

Al describir el trato que mantiene con la joven, Casero fue directo: "Nada, somos buenos compañeros" . No obstante, recordó que hubo un acercamiento a partir de una convocatoria que Fort había lanzado en redes sociales para encontrar novio. "Ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance ", contó. También confirmó que recibió una respuesta y que llegaron a conversar, aunque no recordó con precisión qué le había escrito.

08.50.- MARTA FORT YA TIENE PRETENDIENTE: Nazareno Casero se refirió a su compañera de Masterchef recién separada y aseguró que "claro que sí" le gustaría ser su nueva pareja, aunque falta saber si ella quiere a Alfredo de suegro.



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"Sí, hablamos. Fue divertido", agregó el artista, sin dar demasiados detalles sobre aquel intercambio. En ese momento, el cronista quiso saber si la conversación había continuado, pero el participante volvió a marcar distancia y evitó confirmar que existiera algo más que una buena relación entre compañeros. De todos modos, sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que el vínculo tenga un costado que todavía no se conoce públicamente.

El tremendo piropo de Nazareno Casero a Marta Fort

La entrevista tomó otro rumbo cuando le preguntaron por la reciente soltería de Marta y por la posibilidad de volver a postularse si ella reabriera la convocatoria. Casero no esquivó el elogio y expresó sin vueltas: "Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina". Después, cuando le mencionaron el certamen que la influencer había organizado para buscar pareja, respondió entre risas: "¿Está abierto de vuelta el certamen? Ah, bueno, por ahí sí, por ahí le mando".

El actor también fue consultado sobre si entre ambos existe una atracción real o si se trata de un juego para las cámaras de MasterChef Celebrity. En lugar de dar una respuesta definitiva, retrucó: "¿Vos pensás que si fuese mentira, yo te diría que es mentira?". Incluso bromeó con la posibilidad de estar desviando la atención. Así, evitó confirmar o desmentir de manera contundente las versiones que comenzaron a circular en los últimos días.

Por otra parte, Casero habló de una posible salida grupal con los participantes del programa y señaló que todavía no conocía la fecha ni los detalles del encuentro. Ante la consulta puntual sobre si asistiría en caso de que también estuviera Marta, contestó: "Si va el grupo, seguramente vaya". Mientras tanto, la relación entre ambos sigue despertando curiosidad, aunque el actor insiste en definirla como un compañerismo y no confirmó ningún romance.