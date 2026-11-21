La Joaqui salió a desmentir los rumores de embarazo que comenzaron a circular en los últimos días y que la vinculaban con su pareja, Tiago PZK . La aclaración llegó a través de Ángel de Brito, quien contó en su programa de streaming Bondi Live que se comunicó directamente con la cantante para consultarle sobre las versiones. Su respuesta fue breve y descontracturada: "No, nada que ver, estoy morfando mucho" .

El conductor explicó que había hablado con la artista el día anterior y reprodujo parte del intercambio durante la transmisión. "Me acordé que ayer hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: 'No, nada que ver'. 'Estoy morfando mucho', me dijo la Joaqui. Nada que ver", relató. La frase provocó risas entre las integrantes del ciclo y La Barby destacó la ocurrencia: "Estoy morfando mucho, me gustó".

De Brito también aclaró que decidió contar la conversación para evitar que las especulaciones siguieran creciendo. "Lo aviso por si sale" , señaló al compartir la respuesta. La cantante, por su parte, no publicó ningún mensaje en sus redes sociales ni hizo una declaración pública sobre el tema. De esa manera, el periodista fue quien transmitió su desmentida y descartó que los cambios físicos que algunos seguidores habían señalado estuvieran relacionados con una gestación.

En medio de la repercusión, el nombre de Tiago PZK apareció rápidamente en la charla. La Joaqui y el músico oficializaron su relación en septiembre de 2026, durante un encuentro en Florencio Varela, en la casa de Vanesa Aranda, madre de El Noba. Allí, la intérprete lo presentó ante su círculo cercano y confirmó públicamente un vínculo que hasta entonces mantenían con mayor discreción. Desde ese momento comenzaron a mostrarse juntos en eventos, viajes y distintas actividades.

La artista también había hablado sobre el origen de la relación en una entrevista con Puro Show, donde descartó que hubiera existido un romance anterior entre ambos. "Jamás, jamás, jamás tuvimos nada", aseguró. Después explicó cómo había sido el vínculo durante los años previos: "Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar". Así, describió el paso de una amistad de larga data a una relación sentimental.

En octubre, el cantante organizó un festejo sorpresa por el cumpleaños número 32 de La Joaqui y ambos adelantaron que preparaban una colaboración musical. También respondieron a las críticas que recibieron por su noviazgo con una frase que circuló entre sus seguidores: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí". La relación había generado comentarios por el poco tiempo transcurrido desde la separación de la cantante de Luck Ra, aunque los dos optaron por mostrarse juntos y no ocultar el vínculo.

El tatuaje en homenaje a Luck Ra que La Joaqui se tapó

Otro gesto que llamó la atención fue el cambio que la intérprete hizo en uno de sus tatuajes. En una producción fotográfica mostró que había cubierto el diseño con el mapa de Córdoba que llevaba en el muslo izquierdo en homenaje a Luck Ra. En su lugar apareció un dibujo de animal print que ocupó toda la zona. La publicación recibió miles de reacciones y también tuvo un comentario de Tiago PZK, quien le dedicó una expresión de admiración acompañada por emojis de corazones en los ojos.