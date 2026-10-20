Josefina Lynch rompió el silencio y contó que Ana Paula Dutil estuvo un año ofreciéndole gratis el estudio de Emanuel Ortega

A una semana de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi , Josefina Lynch decidió hablar públicamente sobre su vínculo con el productor musical y explicar cómo quedó involucrada en una polémica que no esperaba . La modelo relató los detalles de su paso por el estudio de grabación y buscó despejar las versiones que circularon en los últimos días.

En diálogo con Fede Flowers, Lynch reconstruyó cómo se contactó con el cantante , qué ocurrió durante los encuentros y cuál fue su reacción cuando el episodio tomó repercusión mediática.

La joven explicó que el primer acercamiento se produjo gracias a Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel Ortega, quien le había sugerido tiempo atrás que podía contactarlo para recibir ayuda con su música: “Empecé a subir videos cantando y en un momento me comentó ‘Che, mi ex marido es Emanuel Ortega, no sé si algún día quizás te puede dar una mano’ ”, recordó.

Según contó, días antes del encuentro decidió retomar esa posibilidad y consultarle a Dutil si podía comunicarse con el artista. Su intención era grabar una versión de “Bang Bang”, la canción de Nancy Sinatra, por lo que finalmente coordinaron una reunión para el viernes de esa semana.

Lynch también relató cómo fue la primera conversación cara a cara con Ortega, quien le preguntó sobre sus intereses y proyectos musicales. Durante ese intercambio, el cantante le comentó que tenía canciones propias que todavía no había publicado y que podía ayudarla si alguno de esos temas se adaptaba a su voz.

La aclaración sobre el estudio y los rumores de romance

Uno de los puntos que Lynch quiso aclarar fue el motivo por el que pudo utilizar el espacio de grabación. En ese sentido, desmintió que Ortega le hubiera alquilado el estudio, como se había mencionado anteriormente: “Me lo prestó. Fue una generosidad... Me lo han preguntado mucho”, afirmó.

Además, rechazó las versiones que insinuaban que el cantante había intentado seducirla y destacó el trato que recibió durante su estadía: “Quiero dejar muy en claro que es absolutamente profesional, es una persona amorosa, respetuosa, muy talentosa, lo escuché cantar en vivo …”, sostuvo.

Sobre el lugar que ocupó en la controversia, reconoció que la coincidencia temporal alimentó las especulaciones: “justo fue como un mal timing de que fui el viernes, sábado, domingo, y el lunes explota todo”. También negó que Julieta Prandi hubiera estado presente mientras grababa su cover y aseguró que nunca tuvo intenciones de involucrarse en la relación de la expareja.

Qué dijo sobre la foto y los mensajes tras el escándalo

Otro de los temas que abordó fue la fotografía que se tomó en el estudio, cuya publicación despertó comentarios en las redes sociales. Lynch negó haberla eliminado y explicó que su intención era mostrar el espacio donde había realizado su trabajo musical: “Está en mis destacadas de Instagram. (…) Yo veo un estudio que es lindo, quiero mostrar que canto, no es que le saqué una foto a él tampoco, saqué fotos del lugar y después explotó todo”, explicó.

Por último, contó que se comunicó con Ortega antes de publicar su descargo y que él estuvo de acuerdo con su decisión. También recibió un mensaje de Ana Paula Dutil, quien lamentó que la cantante quedara involucrada en medio de la separación. En cuanto a Prandi, Lynch aclaró que no tuvo contacto con ella: “No hablé con Julieta Prandi. Ni se me ocurrió, la verdad, porque siento que se me involucró en algo que no tengo nada que ver. ¿Qué me voy a meter a mandarle por ahí algo a ella? Nada que ver”, concluyó.