¡No se guardó nada! Josefina Lynch habló tras ser señalada como la tercera en discordia entre Prandi y Ortega

Josefina Lynch negó haber tenido un romance con Emanuel Ortega y destacó que su vínculo con el músico fue exclusivamente profesional.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones, incluso después de la sorpresiva ruptura que trascendió a menos de un mes de su casamiento. En medio de las versiones que circularon sobre los motivos del distanciamiento, una joven cantante quedó en el centro de la polémica y decidió salir a aclarar públicamente su situación.

Se trata de Josefina Lynch , quien fue señalada como una supuesta tercera en discordia en la relación entre la modelo y el hijo de Palito Ortega. Ante los rumores, la artista utilizó sus redes sociales para desmentir las versiones y explicar qué tipo de vínculo mantuvo con el músico.

A través de una serie de historias de Instagram , Lynch publicó un contundente descargo en el que rechazó cualquier relación con la separación de la pareja. La cantante aseguró que nunca tuvo un vínculo sentimental con Emanuel Ortega y buscó poner fin a las especulaciones que la involucraron en el conflicto: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó en una de sus publicaciones.

Además, explicó que el contacto con el músico se dio en el marco de una iniciativa laboral vinculada con la música, en la que actualmente se encuentra trabajando. En ese sentido, fue contundente al describir la naturaleza de su relación: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”.

Para despejar cualquier otra interpretación sobre el acercamiento entre ambos, también negó que hayan existido conversaciones de carácter íntimo o romántico. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, aclaró.

El motivo por el que decidió hacer el descargo

La cantante también explicó por qué consideró necesario hablar públicamente sobre una situación que, según sus palabras, no se corresponde con la realidad. En su mensaje, manifestó su tristeza por haber quedado involucrada en una historia que afecta a personas que atraviesan un momento personal complejo: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, escribió en otra de sus historias.

En la misma línea, Lynch dejó en claro que no pretende sumar nuevas declaraciones que alimenten la controversia ni involucrarse en cuestiones privadas de la expareja. “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, remarcó.

El mensaje final de Josefina Lynch en medio de la polémica

Sobre el cierre de su descargo, la cantante eligió un tono conciliador y expresó sus deseos de que todos los involucrados puedan superar este episodio sin mayores conflictos: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, concluyó.

De esta manera, Josefina Lynch fijó su postura frente a los rumores que la vincularon con Emanuel Ortega y sostuvo que su relación con el músico se limitó a un proyecto profesional, sin conexión sentimental con la ruptura de Julieta Prandi.