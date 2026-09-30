La Joaqui compartió un extenso descargo a través de sus redes sociales, dejó respuestas a versiones y pidió que deje de hablarse sobre su vínculo con Luck Ra.

Nuevo descargo de La Joaqui contra Luck Ra: aclaró todo sobre Tiago PZK y estas son las frases que llamaron la atención

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra terminó hace algunos meses, pero las versiones sobre los motivos de la ruptura y el momento en que la cantante comenzó a vincularse con otra persona continuaron generando repercusión. En medio de la polémica , la artista decidió contar públicamente su propia versión y responder a algunos de los cuestionamientos que recibió.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, La Joaqui habló sobre el final de su relación con el cantante cordobés y aclaró cuándo ocurrió la separación . También se refirió a las versiones relacionadas con Tiago PZK y rechazó de manera contundente cualquier acusación de infidelidad .

“ Yo jamás fui desleal . Nuestra relación terminó a principios de julio . Respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después , cuando yo ya estaba soltera”, comenzó diciendo.

La Joaqui contó cómo intentó manejar la separación

La cantante explicó que, después del final de la pareja, buscó acordar con Luck Ra la manera en que ambos comunicarían públicamente la ruptura. Según relató, su intención era evitar una exposición innecesaria: “Intenté hablar, ordenar en conjunto cómo comunicar y evitar que cualquiera terminara innecesariamente expuesto. Esas conversaciones existen”.

Además, recordó el momento en que la separación comenzó a trascender a partir de un stream y aseguró que eligió no responder públicamente en ese momento: “Y cuando mi separación empezó a hacerse pública a partir de un stream tampoco salí a destruir a nadie. Escribí en privado. Porque incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto”.

La Joaqui también se refirió al impacto emocional que tuvo el final de la relación y explicó que atravesó el duelo mientras continuaba con sus compromisos laborales: “Sí, después hablé públicamente de mi dolor. Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”.

Su respuesta a las versiones de una campaña de difamación

En otro tramo de su extenso mensaje, la artista aseguró haber recibido disculpas privadas por situaciones que la hicieron sentir irrespetada, aunque aclaró que no pretende exponer conversaciones ni involucrar a otras mujeres.

“También recibí disculpas privadas por situaciones en las que me sentí profundamente irrespetada y que después escuché negar públicamente en televisión. No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia. Y con el tiempo entendí algo doloroso: sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado”, continuó.

Además, negó haber impulsado una supuesta campaña contra su expareja: “De mi parte nunca existió ninguna campaña. Incluso desordenada emocionalmente hablé públicamente desde el amor”.

“Durante mucho tiempo, creo que lo que más protegió ciertas intimidades fueron mis propias palabras y mis silencios. Si personas que me quieren reaccionaron con bronca al verme sugestionada, no significa que yo haya organizado nada contra nadie. No necesito inventar villanos para defender mi historia. Pero tampoco voy a aceptar ocupar ese lugar para que la historia sea más fácil de contar”, agregó.

La reflexión de La Joaqui sobre volver a enamorarse

La cantante también cuestionó la idea de que una mujer deba permanecer sola durante un determinado período para demostrar que realmente sufrió por una ruptura: “Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero. Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”.

En ese sentido, explicó que no esperaba una reconciliación con Luck Ra, sino que estaba atravesando el duelo por el proyecto de vida que había imaginado junto a él: “Yo no estaba esperando que alguien volviera. Estaba duelando un ‘nosotros’ que ya no existía”.

“Despedirme de ese futuro no significaba renunciar al mío. Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad. Yo elijo amar. Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo, eso no convierte mi dolor anterior en mentira”, enfatizó.

Finalmente, La Joaqui aseguró que pudo cerrar esa etapa sin borrar lo vivido y pidió que tanto ella como su expareja puedan continuar sus caminos sin nuevas exposiciones: “Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella. Estoy aprendiendo que cerrar una historia no significa borrar lo que sentiste. Significa dejar de pedirle que sea algo que ya no puede ser. Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”.

Y cerró con una última reflexión: “Ojalá podamos regalarnos una última forma de respeto: dejar de utilizar nuestros nombres para seguir lastimándonos y permitir que lo que alguna vez fue amor finalmente descanse. Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”.