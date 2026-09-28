Tiago PZK y La Joaqui, confirmación total: la foto que eligieron para sorprender a sus fans.

Después de varios días de rumores, Tiago PZK y La Joaqui finalmente confirmaron su romance con una foto en la que aparecen bajando juntos de un avión. De esta manera, oficializaron un noviazgo que generó polémica por la amistad que el músico tenía con Luck Ra , ex de la cantante.

Hasta ahora, ambos artistas habían elegido no blanquear que estaban en pareja. De hecho, la referente del RKT optó por el misterio cuando le preguntaron sobre el vínculo. “Yo soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”, lanzó en diálogo con La mañana con Moria .

En aquella oportunidad, La Joaqui explicó que Tiago PZK la había acompañado a una comida familiar en la casa de Vanesa Aranda, la mamá de El Noba. “Necesitaba mimos de familia, fuimos a pasar un día de familia. Fuimos con mis hermanos, era un plan familiar”, había contado. Sin embargo, las imágenes de aquella reunión habían alimentado las versiones. Incluso, Aranda había publicado una foto de ambos y escrito, en tono de complicidad: “Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”. Ahora, no hay lugar para las dudas: están juntos.

Por otro lado, Luck Ra habló sobre el final de su relación con La Joaqui y se refirió especialmente al vínculo que mantenía con Tiago PZK, a quien consideraba un amigo y hoy vive un romance con la referente del rkt. En una charla con Coscu, recordó que Tiago y Lit Killah fueron las primeras personas a las que les contó sobre su ruptura amorosa. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos”, explicó.

En ese sentido, defendió el vínculo que había tenido con su colega y contó que la relación iba más allá de compartir trabajo o encuentros ocasionales. “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, sostuvo.

Las palabras de Tiago PZK a Luck Ra tras romper con La Joaqui

Luego, Luck Ra recordó las palabras que Tiago PZK le envió durante ese momento. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, recordó. Y agregó: “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”.

También contó que, a partir de aquella situación, comenzó a manejarse de otra manera con su entorno. “Empecé a desconfiar de la gente. Era como ‘a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más’. Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé ‘amigo, feliz cumple, te quiero mucho’. Después le había mandado otra cosa y saltó esto’”, relató sobre la previa a haberse enterado por los medios de la relación de Tiago y La Joaqui.

Al ser consultado por Coscu sobre la relación entre su exnovia y Tiago, aclaró que no cuestiona que ambos hayan decidido estar juntos. “Ellos igual se conocían de antes”, señaló. “Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, añadió.

Sin embargo, reconoció que esperaba otra actitud por parte de Tiago porque, desde su perspectiva, existía un código entre amigos. “Yo siento que entre los hombres hay cierto código”, afirmó. Y, ante la posibilidad de que él hiciera algo similar con una amiga de Tiago, fue contundente: “Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero”.