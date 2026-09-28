Sofi Martínez y Flavio Azzaro protagonizaron un incómodo momento en vivo: ¿qué pasó?

Sofi Martinez habló sobre su relación con Diego Leuco, reflexionó sobre el amor y las rupturas en una mesa que generó debates.

Sofi Martinez volvió a referirse públicamente a una de las relaciones que marcó una etapa importante de su vida . Durante una entrevista televisiva, repasó distintos momentos de ese vínculo, habló sobre la dificultad de cerrar una historia cuando todavía existe cariño y explicó cómo es actualmente el trato entre ambos.

La conversación tuvo lugar en el clásico punto de encuentro de PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff , donde la comunicadora respondió las preguntas de los invitados y reflexionó sobre las relaciones que continúan después de una separación. A casi tres años de su ruptura con Diego Leuco , Martínez contó cómo atravesaron ambos el proceso: “Nuestra historia con Diego es larguísima, la verdad. Tuvimos muchas etapas” , señaló Sofía.

Luego explicó por qué considera que la separación definitiva no fue sencilla para ninguno de los dos: “Cuando hay tanto amor en el medio, es difícil terminar de separarse y nos pasó eso” . Con el paso del tiempo, ambos lograron mantener un vínculo cordial y compartir espacios laborales. Sobre esa situación, la periodista destacó: “Nos llevamos muy bien, compartimos espacio y podemos hablar de lo que nos pasó con humor y con cariño”.

Sin embargo, la conversación tomó otro tono cuando Flavio Azzaro opinó sobre la relación actual entre ambos. El periodista sostuvo que parecían dos primos y aseguró que Leuco la miraba con más amor. Ante esa observación, Martínez fue contundente: “No somos ni amigos ni primos”, intentado mantener un tono relajado pero marcando la inoportuna frase de su colega.

La exposición pública también fue parte de la charla. En ese sentido, la comunicadora reconoció que las opiniones externas forman parte de las consecuencias de haber tenido una relación conocida: “Hay que convivir con esas opiniones, que lo expusimos nosotros”.

Sofía Martínez habló de una posible reconciliación con Diego Leuco

Uno de los momentos más esperados llegó cuando le preguntaron si después de una separación es posible construir una amistad. Sofía se mostró cautelosa y consideró que el tiempo es determinante para conseguirlo: “Para mí no... qué difícil, tiene que pasar el tiempo. Yo creo que con Diego pasó el tiempo, pero no el suficiente”. Además, admitió que los encuentros profesionales con una expareja pueden generar emociones: “Obvio. ¿A quién no le moviliza reencontrarse con un ex?”.

Sabrina Rojas aprovechó entonces para preguntarle directamente si estaría dispuesta a darle otra oportunidad al vínculo. Martínez respondió: “¿Ahora mismo? Y yo te digo... No, ahora mismo no”, aunque dejó en claro el cariño que todavía existe: “ Lo quiero mucho. Me parece que hoy estamos bien así”.

Finalmente, ante la posibilidad de que Diego Leuco la llamara para tener una conversación a solas, Sofía diferenció esa situación de una eventual reconciliación: “Una charla la recontra tendría porque con él me juntaría a hablar de eso y de la vida entera porque es una persona con la que nos conocemos mucho... pero creo que no sería el momento para volver ahora”.