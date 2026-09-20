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La Mañana Sofi Martínez

Donde hubo fuego... Crecen los rumores de reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez

Una seguidora incomodó a la periodista con un saludo que también hizo referencia al ex Telenoche.

Donde hubo fuego... Crecen los rumores de reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez

Sofi Martínez y Diego Leuco volvieron a quedar en el centro de las versiones sobre una posible reconciliación. La expareja, que terminó su relación después de casi dos años, mantuvo el vínculo pese a la separación y en las últimas semanas protagonizó varios reencuentros que alimentaron las especulaciones. Ahora, un mensaje que recibió la periodista en pleno programa de streaming volvió a instalar la posibilidad de una segunda oportunidad.

El saludo para Sofi Martínez y la respuesta de la periodista

La situación se hizo más evidente durante una emisión de Andá pa allá, el ciclo de Telefe del que Martínez forma parte junto a Maxi López, Turco Husaín, Grego Roselló, Agusneta y Sarita Sklate. En medio de la transmisión, una seguidora le dejó un mensaje directo a la especialista en Deportes y le pidió que volviera con su exnovio. La respuesta de la comunicadora, sin embargo, fue breve y evitó confirmar cualquier reconciliación.

“Quiero dejar mi saludito para Sofi… Sofi dale otra oportunidad a Leuco, que se muere de amor por vos”, le hicieron llegar durante el programa. La conductora escuchó atentamente el mensaje y decidió no profundizar sobre su situación sentimental. “Bueno, te mando un saludo grande… a nuestra seguidora”, respondió, en una reacción que volvió a despertar especulaciones sobre el presente de la relación.

Ante la insistencia del Turco Husaín, quien quiso saber si el saludo estaba dirigido también a Leuco, Maxi López intervino para acompañar a su compañera. “Se fue sin responder, pero no importa nada. La vamos a cuidar a Sofi porque es parte del equipo”, expresó el exfutbolista. La escena se sumó a una serie de gestos recientes que mantienen la atención sobre el vínculo entre la periodista deportiva y el conductor.

El momento incómodo en La Peña de Morfi

Los rumores crecieron especialmente después del reencuentro televisivo que ambos protagonizaron en La Peña de Morfi. Martínez reemplazó a Carina Zampini durante sus vacaciones y compartió la conducción con Leuco, casi tres años después de la ruptura. Durante la emisión hubo elogios, bromas y gestos de complicidad, mientras que posteriormente el conductor reconoció que la repercusión del encuentro lo hizo sentir expuesto.

La historia entre ambos también volvió a ser analizada en un ping pong televisivo, donde hablaron sobre distintos aspectos de su relación y de la separación. Leuco reconoció que muchas veces extraña a su expareja, aunque ninguno confirmó que hayan retomado el noviazgo. Por ahora, las señales públicas y los encuentros alimentan las versiones, pero la situación sentimental de ambos continúa sin una confirmación oficial.

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