El actor Maxi Ghione fue detenido: taxi boy, amenazas, armas, drogas y prostitución, ¿cómo es la terrible acusación?

Maxi Ghione , reconocido actor argentino , quedó involucrado en una investigación judicial que generó repercusión en las últimas horas. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en la provincia de Santa Fe y derivó en un procedimiento policial en el domicilio donde reside el intérprete.

El actor , recordado por sus trabajos en ficciones como Casi Ángeles, Montecristo y Los Roldán, fue detenido en la localidad santafesina de Lehmann . La investigación está relacionada con una denuncia realizada por Emiliano Ezequiel Terragona , un trabajador sexual que aseguró haber sido contratado por el actor .

Según informó Ángel de Brito en su programa, la presentación fue realizada el 20 de septiembre ante el Centro de Denuncias 911 y quedó bajo investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela . La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig.

El allanamiento en la casa de Maxi Ghione

Este martes, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la propiedad de Ghione. Durante el procedimiento fueron encontradas al menos cuatro armas de fuego, según la información difundida sobre el expediente. La denuncia incluye acusaciones por privación ilegítima de la libertad, tenencia indebida de armas de fuego y amenazas calificadas. El denunciante aseguró que había concurrido al domicilio del actor para mantener un encuentro pactado y que la situación posteriormente habría tomado otro rumbo.

En su presentación judicial, Terragona describió lo ocurrido y sostuvo: “Concretamos el encuentro por el que solo me pagó una hora. Posteriormente, consumimos drogas y él se empezó a perseguir; él estaba muy paranoico. En un momento, sacó dos armas de fuego. Me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir. Estaba privado de mi libertad. No me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que pude irme”.

De acuerdo con su relato, una vez que logró abandonar la vivienda se comunicó con Ghione para reclamarle el dinero correspondiente al tiempo adicional que habría permanecido en el domicilio. Según denunció, el actor se negó a pagarle y posteriormente lo habría amenazado para que no contara lo ocurrido.

“Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos”, relató en la presentación.

Qué dijo el abogado de Maxi Ghione

La defensa del actor quedó a cargo del abogado Juan Manuel Lovaiza, quien habló con el medio local Rafaela Noticias y posteriormente brindó declaraciones en LAM. El letrado aclaró que todavía no se realizó la audiencia imputativa y que trabaja para conocer en profundidad las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Lovaiza explicó que pudo conversar con Ghione y sostuvo que existe una diferencia importante entre las versiones conocidas públicamente y el relato que recibió de su defendido: “hay una distancia abismal entre lo que se está al menos publicando y lo que contó el defendido”.

El abogado también señaló que el actor se encuentra preocupado y sorprendido por la situación judicial. Según explicó, podría permanecer detenido durante las próximas horas, mientras la Fiscalía reúne elementos y define los próximos pasos del expediente: “Todavía no puedo contar con las evidencias con las que cuenta el fiscal. De lo que pude charlar con mi defendido, no advierto lo que pueda disponer una prisión preventiva ni que se hayan cometido los delitos que prima facie están siendo publicados”, afirmó.

Más tarde, durante su participación en la TV, Lovaiza remarcó que conoce al actor por trabajos legales anteriores y que esta sería la primera vez que enfrenta una situación de este tipo en el ámbito penal: “Distan ampliamente las declaraciones de Maxi de las que brindó Emiliano. Yo quiero ser muy respetuoso porque esto es un hecho que sucedió entre cuatro paredes. Con lo cual no puedo desechar, mucho menos como defensor, el relato de la víctima”, expresó. Además, aseguró que Ghione está “totalmente sorprendido” por haber quedado detenido y negó conocer que el actor consumiera estupefacientes.

La explicación sobre las armas encontradas

Uno de los puntos centrales de la investigación es el hallazgo de las armas durante el allanamiento. Frente a las primeras versiones que hablaban de una presunta tenencia irregular, el defensor aseguró que su cliente cuenta con documentación correspondiente: “Me hizo referencia a una sola que era de ornamentación, que venía heredada de un abuelo y que ya no se fabrica. Del resto, él sería legítimo usuario”, argumentó Lovaiza. El actor había explicado en entrevistas anteriores que se había alejado de la ciudad para instalarse en Lehmann, una localidad de unos tres mil habitantes cercana a Rafaela, debido a sus problemas de EPOC.

El relato del denunciante sobre el encuentro

Terragona también habló públicamente y relató frente a las cámaras cómo habría comenzado el encuentro con Ghione: “Yo conocí a Maxi el domingo 20 de septiembre. Me contrató a través de una página de escorts, como a las seis de la mañana concretamos el encuentro. Yo soy de Rafaela, Santa Fe, y él está viviendo en Lehmann, que es un pueblito que está cerca de Rafaela”, explicó.

Según su relato, llegó a la vivienda alrededor de las ocho de la mañana y, aunque inicialmente habían acordado una hora, terminó permaneciendo allí durante varias horas: “Llegué a la casa de él a las ocho de la mañana. La idea de él es que era por una hora. Primero, pegamos buena onda y después me dice que me quede un rato más, que después arreglábamos. Hasta que pasó una hora más, dos horas más y estábamos consumiendo. No tengo miedo a decirlo porque estoy en rehabilitación”, reconoció.

El denunciante afirmó que comenzó a sentirse incómodo y quiso retirarse, pero que el actor habría intentado impedir que utilizara su teléfono celular: “Pero ya había actitudes que no me estaban gustando. Me estaba poniendo incómodo y ya me quería ir. Mi amigo se había quedado cuidando mi casa y me empezó a escribir que si estaba bien, porque él se tenía que ir. Después él [Maxi Ghione] me empezó a decir que no agarrara el celular, que él me podía enseñar a manipular a mi amigo. Y yo le dije que no, porque tenía a mi mamá enferma”, agregó.

Según Terragona, el momento de mayor tensión ocurrió cuando quiso dirigirse a la cocina para buscar agua. Allí, de acuerdo con su declaración, Ghione habría exhibido dos armas y le habría advertido: “Ojo si vas a hacer algo porque están cargadas”.

El denunciante también sostuvo que fue acusado de ser dealer y que recibió amenazas para que no revelara detalles del encuentro. “Él me dijo: ‘Tené cuidado, que nunca se te ocurra hablar de mí’. Todo esto porque tiene un hijo. ‘Nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. No te metas conmigo porque vas a despertar a mis peores demonios’”, relató Terragona. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía y, por el momento, las declaraciones de las partes forman parte de un expediente en el que todavía resta definir la situación procesal del actor.