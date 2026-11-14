Juli Poggio no se quedó callada y cuestionó la decisión del jurado de MasterChef Celebrity

Una nueva gala de MasterChef Celebrity terminó con un incómodo momento que tuvo a Juli Poggio como protagonista. En medio de las devoluciones del jurado, la influencer dejó en evidencia su disconformidad con una decisión que la ubicó en una situación que no esperaba y sus palabras generaron una reacción inmediata en el estudio.

Todo ocurrió durante un desafío en el que los participantes debían preparar una marquise. Después de probar las distintas elaboraciones, los especialistas convocaron a Juli Poggio, Karina Mazzocco y Pablo Giralt para entregarles el delantal gris , que los dejó comprometidos de cara a la continuidad en la competencia.

Al conocer la decisión, la ex participante de Gran Hermano no pudo ocultar su molestia y manifestó que no estaba de acuerdo con compartir ese lugar junto a sus compañeros: " Perdón, pero para mí Pablo y Karina era aparte ", expresó inicialmente. Sin embargo, enseguida dejó en claro su postura: " No quería estar con ustedes dos ".

La reacción despertó la atención de Maru Botana, quien decidió intervenir y preguntarle por qué no quería quedar en la misma situación que Mazzocco y Giralt. Ante la consulta, Poggio intentó justificar su postura y defendió el resultado de su preparación: "La mía no estaba derrumbada, Maru", argumentó, en referencia a las elaboraciones de sus compañeros.

La contundente respuesta de Maru Botana a la influencer

Lejos de dejar pasar el comentario, la pastelera le recordó que su postre tampoco había alcanzado el resultado esperado y le hizo una devolución sobre uno de los aspectos fundamentales de la competencia: "Estaba pasada de cocción, Juli. Hay que ser humilde en la vida, eso te lleva lejos", le respondió Botana.

Pero la jurado fue más allá y profundizó su mensaje con una frase dirigida especialmente a la joven influencer: "Vos, que sos una chica que querés llegar lejos, la humildad ante todo". La intervención provocó aplausos en el estudio y encontró el respaldo de Wanda Nara, quien también se sumó a la reflexión con una frase contundente: "Hay que arrancar de abajo para llegar lejos". Por su parte, Damián Betular celebró la devolución de su compañera y acompañó el momento con un breve "bien, Maru".

Juli Poggio intentó explicar su reacción tras el cruce

Después del intercambio, la ex Gran Hermano buscó aclarar que su comentario no había estado dirigido contra Karina Mazzocco ni Pablo Giralt, sino que su enojo tenía que ver con la evaluación del jurado: "Bueno, chicos, no fue contra ustedes, fue contra el jurado", explicó para despejar cualquier malentendido con sus compañeros.

Sin embargo, volvió a manifestar que consideraba injusta la comparación entre las preparaciones y defendió su desempeño en el desafío: "Me parece que yo estuve mal, pero otro nivel de mal". De esta manera, una devolución gastronómica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala de MasterChef Celebrity, con un cruce que dejó expuestas las diferencias entre la evaluación del jurado y la percepción que Poggio tuvo de su propio desempeño.