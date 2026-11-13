Quién podría reemplazar a Damián Betular en MasterChef Celebrity: el nombre que nadie esperaba

La próxima salida de Damián Betular de MasterChef Celebrity obliga a la producción a buscar una figura que pueda ocupar su lugar en el jurado. Mientras el ciclo continúa con sus grabaciones y atraviesa una nueva etapa de competencia, comenzó a circular el nombre de un posible reemplazo que no estaba entre los más mencionados.

La información fue revelada este jueves 12 de noviembre por Juan Etchegoyen en su programa. El periodista dio detalles sobre las alternativas que se manejan para cubrir la ausencia del reconocido pastelero y adelantó que uno de los candidatos ya había participado de una instancia de selección.

“Quiero abrir el programa con un enigmático que dará que hablar porque estoy hablando del programa más visto de la televisión. Tengo novedades de Masterchef porque Betular se va y el interrogante es quién lo va a reemplazar”, comenzó diciendo Etchegoyen al presentar el tema.

Luego, explicó que había recibido información sobre un nombre que ya había realizado el casting para esta temporada, aunque finalmente no quedó seleccionado. “A mí me dieron un nombre en estos días que ya hizo el casting para esta temporada y que es un tapado porque nadie lo pensó. Es bomba. Este es el tapado del que nadie habla”, anticipó.

Finalmente, el conductor dio a conocer de quién se trataría: “A mí me dicen que el jurado que pica en punta para reemplazar a Damián Betular es el pastelero Mauricio Asta”.

El antecedente de Mauricio Asta en el casting del reality

Según contó el periodista, el pastelero ya había sido evaluado por la producción cuando buscaban una figura para ocupar el lugar de Donato de Santis. En aquella oportunidad, la elegida fue Maru Botana, aunque Asta habría dejado una buena impresión entre los responsables del programa: “Me dicen desde el canal que les encantó el casting que hizo cuando se buscaba el reemplazo de Donato. Se inclinaron por Maru Botana porque querían una mujer, pero Mauricio les encantaba tal punto que lo ven muy parecido desde lo que da frente a cámara al mismísimo Betu”. En ese sentido, Etchegoyen destacó que el cocinero no solamente cuenta con conocimientos gastronómicos y experiencia en pastelería, sino que también tiene un perfil que podría funcionar frente a las cámaras del programa.

Por qué Mauricio Asta tendría ventaja para ocupar el lugar de Betular

Al explicar los motivos por los que su nombre habría ganado fuerza, el conductor hizo hincapié en su personalidad y en su desenvolvimiento televisivo, dos características que podrían resultar importantes para mantener la dinámica del jurado. “Sabe mucho de cocina y sobre todo de pastelería, pero lo ven como un showman total. A mí me dicen que es el que más tiene chances de estar porque Dolli no quiere estar tantas horas grabando”, cerró.

Por el momento, se trata de información difundida por Juan Etchegoyen y no de una confirmación oficial de la producción de MasterChef Celebrity. Sin embargo, Mauricio Asta aparece como uno de los posibles nombres para asumir el desafío de reemplazar temporalmente a Damián Betular.