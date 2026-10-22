La Joaqui contó cuándo comenzó su noviazgo con Tiago PZK: "No tenía una relación cuando lo confirmaron"

Aquellos rumores que la involucraban con Tiago PZK terminaron confirmándose . La Joaqui parece haber dejado atrás su relación con el cantante cuartetero Luck Ra y comenzó una relación que previamente era tema de debate en el público cercano a la farándula.

Todo empezó con algunas fotos que se viralizaron caminando por el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , besos en un aeropuerto entre otras situaciones que marcaban el inicio de una relación como también el punto inicial de un escándalo debido a que ambos artistas eran amigos. En el streaming Luzu, la cantante de RKT contó detalles sobre como inició la relación.

“No tenía una relación cuando lo confirmaron”, dijo y agregó: “Quería a volver a escribir lo que me gustaba, pero en los últimos años estaba siendo muy criticada por lo que hacía. Entonces, inconscientemente, empecé a ser otra versión para agradar a la gente, que obviamente no les gustó porque perdí mi imagen y dejé de ser genuina”.

“Quería volver a encontrar mi chispa y a él lo conocía de la época del freestyle, por eso lo llamé. Empezamos a componer el disco y siempre fue un vínculo muy respetuoso y confidente. Un día, hicimos un plan con un grupo y se viralizó. Entonces pensé: '¿Por qué la gente ve una energía que yo no? ¿Será que me gusta y no me doy cuenta?'”, contó en diálogo con Patria y Familia.

Luego, contó: “Me blanquearon un noviazgo que todavía no existía. No quiero que me apuren, yo quería saber si me gustaba, si me pasaba algo antes de decirlo. Estaba en la punta del obelisco y me empujaron”, dijo y cerró: “Yo me animé a hacer un comentario más coqueto. Yo tiré la primera piedrita, obvio que sí, y vaya que tuve una respuesta positiva. Fue muy natural, fue re loco porque es una persona que conozco desde antes de que pase todo lo que me pasó con la música, compartí tantos escenarios y ya había una complicidad muy copada, fue lindo".