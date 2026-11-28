Los cantantes empezaron a salir hace poco tras un escándalo y ya estarían pensando en dar un paso más.

Tiago PZK sorprendió al hablar de sus planes de formar una familia con La Joaqui . En una entrevista con Gabino Silva, el cantante aseguró que quiere tener tres hijos y reveló cuándo le gustaría convertirse en padre. "El año que viene voy a tener mi primer hijo", anunció.

También contó cuál es el deseo que comparte con su pareja: " Mi señora ya tiene dos nenas, entonces quiero... También ella quiere tener un nene varón". La intérprete de RKT es mamá de dos niñas, fruto de relaciones anteriores, y agrandar la familia aparece como un objetivo compartido.

El vínculo comenzó mucho antes de que alcanzaran la popularidad actual. El músico recordó que se conocieron en el ambiente del rap, cuando vivía en Monte Grande y todavía no era conocido. "Dormía arriba de un freezer. Y ahí la empecé a hablar con ella" , contó.

En aquella época, se quedaba en un quiosco que unos amigos habían comprado cerca del Alto Palermo. "Yo vivía en Monte Grande y me quedaba a dormir en el quiosco que unos amigos habían comprado en el Alto Palermo, a la vuelta", recordó. Después, sus caminos se separaron.

[ESPECTÁCULOS] "El año que viene voy a tener mi primer hijo": "Tiago PZK" decidió formar una familia con "La Joaqui", les gustaría que su bebé sea "varón", y recordó que se conocieron hace años, cuando él vivía "en un kiosco" y dormía "arriba de un freezer".



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El comienzo del romance generó polémica porque la cantante venía de terminar su relación con Luck Ra. Consultado sobre las repercusiones, el artista reconoció: "Ha sido muy controversial, exactamente. Tengo un montón de cosas para aclarar, para responder, para poner en su lugar". En ese sentido, evitó convertirlo en una pelea y alimentar nuevas polémicas.

"Tengo más templanza y no dejo que me gane el ego de querer demostrar que soy el bueno de la historia y el malo es fulano o mengano. Estoy centrado, enfocado", agregó. Así, evitó profundizar en las versiones que rodearon el inicio del vínculo y dijo que prefiere concentrarse en su presente.

En otro tramo, el intérprete habló de sus sentimientos y reconoció que no esperaba volver a enamorarse así. "Pensé que no me iba a volver a enamorar así. He intentado enamorarme, me he forzado a querer enamorarme varias veces y no me salía. No puedo hacer que siento algo que no siento", confesó.

Tiago PZK contó qué lo enamoró de La Joaqui

También explicó qué aspectos de la personalidad de su pareja lo conquistaron: "Me enamora mucho la mentalidad de las personas, cuando son maduras, cuando ya saben lo que quieren, cuando proyectan, cuando trabajan, cuando te inspiran". Asimismo, destacó que ella lo incentiva a crecer, lo motiva a ser mejor y lo impulsa a superarse.

El cantante señaló que compartir la profesión facilita la convivencia, especialmente por los horarios exigentes y la exposición pública. "Es difícil que entiendan tu vida, es difícil que entiendan tus horarios", explicó sobre sus experiencias anteriores con personas ajenas al ambiente artístico. Con la artista, en cambio, existe una complicidad particular.

"Yo con ella hablo el mismo idioma en todo sentido", afirmó. También valoró que ambos comprendan la exposición y los intereses que pueden rodear su trabajo. Para cerrar, le dedicó una declaración de amor: "Yo la amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de haberme reencontrado con ella".