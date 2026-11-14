Desesperada búsqueda de un joven de 24 años, paciente de salud mental: hay preocupación por su estado

Se trata de Cristian Walter Montoya, quien fue visto por última vez el viernes 13 de noviembre en el barrio Mutual Patagonia, en cercanías a las Parcelas de Centenario.

Una profunda preocupación embarga por estas horas a una familia de la localidad de Centenario y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad provinciales, tras la desaparición de un joven de 24 años cuyo rastro se perdió en la tarde del viernes 13 de noviembre . A medida que pasan las horas sin novedades concretas sobre su paradero, los investigadores intensificaron las tareas de rastrillaje y solicitaron la colaboración de toda la comunidad para poder localizarlo a la brevedad.

El joven fue identificado oficialmente como Cristian Walter Montoya . De acuerdo con el testimonio aportado por su entorno más cercano, fue visto por última vez ayer alrededor de las 14 horas en el sector del barrio Mutual Patagonia , en una zona ubicada en cercanías a las Parcelas de Centenario .

Al notar su ausencia y no lograr establecer contacto con él con el correr de las horas, su padre se dirigió hacia la sede de la Comisaría 52° para radicar la correspondiente denuncia policial y activar los protocolos de búsqueda de personas.

Uno de los aspectos que genera mayor inquietud y urgencia en el operativo tiene que ver con el estado de salud de Cristian. Según precisó su padre en diálogo con Centenario Digital, el joven se encuentra actualmente bajo tratamiento psiquiátrico y necesita tomar su medicación diaria, motivo por el cual resulta fundamental dar con su ubicación cuanto antes para garantizar su bienestar físico y emocional.

En paralelo a la presentación formal en la unidad policial, el hombre recurrió a las redes sociales para pedir ayuda a los vecinos y aportó un dato clave para la investigación: el teléfono celular de su hijo no da apagado, aunque hasta el momento no han logrado que responda a los llamados.

Para facilitar su rápida identificación en la vía pública, tanto la Policía del Neuquén como sus familiares difundieron una descripción detallada de su fisonomía y de la indumentaria que llevaba puesta al momento de ausentarse. Cristian es de contextura física robusta, tiene tez trigueña, ojos de color verde y cabello marrón ondulado.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una camisa oscura con manchas blancas y una bermuda que combina los colores naranja y celeste, prendas llamativas que podrían facilitar su reconocimiento por parte de eventuales testigos o comerciantes de la zona.

Hasta la mañana de este sábado, los distintos recorridos, entrevistas vecinales y averiguaciones en la jurisdicción no arrojaron resultados positivos sobre su paradero. En la causa tomó formal intervención la Fiscalía de Homicidios, desde donde se coordinan las diligencias de rigor junto al personal de la Comisaría N°52 y otras áreas operativas.

Desde la fuerza de seguridad reiteraron el urgente pedido de colaboración a los vecinos de Centenario, Neuquén capital y localidades aledañas. Cualquier persona que haya visto a Cristian o cuente con información fehaciente que pueda contribuir a orientar la búsqueda debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 101, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al teléfono de contacto habilitado para el caso: 2994211283.