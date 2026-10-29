El reconocido actor Jorge de Juan anunció que tiene una enfermedad terminal: "No sé cuánto tiempo me queda"

El artista de 65 años, contó que la enfermedad no se puede operar y que el tratamiento busca frenar su avance. “Yo creo en los milagros”, expresó en sus redes sociales.

El actor Jorde de Juan publicó en sus redes la novedad: cáncer de páncreas.

El actor español Jorge de Juan , reconocido por sus trabajos en películas como Abre los ojos y Silencio en la nieve, anunció que padece un cáncer de páncreas en estadio IV que no se puede operar. El intérprete, de 65 años, compartió el diagnóstico a través de sus redes sociales, donde explicó cómo comenzó el problema de salud y expresó su deseo de seguir luchando contra la enfermedad.

“No me gusta hablar de mí en redes sociales. Pero hay amigos y amigas por ahí preguntando y algunos diciendo cosas que no son ciertas”, escribió en un mensaje publicado en Instagram. Según explicó, decidió hacer pública la situación para aclarar las versiones que circulaban y responder a las personas que se habían interesado por su estado de salud.

De Juan detalló que los primeros síntomas aparecieron hace varios meses y estuvieron relacionados con problemas digestivos y abdominales. Con el tiempo, esas molestias derivaron en el diagnóstico de un cáncer de páncreas avanzado.

“Llevo muchos meses con problemas digestivos y abdominales que han derivado en un cáncer de páncreas en estadio IV, que no se puede operar ni resecar”, explicó el actor.

El mensaje del actor tras conocer el diagnóstico

El intérprete reconoció que el panorama es complejo y que, por el momento, el objetivo del tratamiento es intentar frenar la expansión de la enfermedad. Sin embargo, también manifestó su esperanza de que los avances científicos permitan encontrar una alternativa.

En su mensaje, Jorge de Juan también hizo referencia a sus creencias religiosas como una fuente de fortaleza para afrontar este momento. El actor aseguró que mantiene la fe en una posible recuperación, incluso ante la incertidumbre que representa el diagnóstico.

“Yo creo en los milagros y, como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta”, afirmó.

La publicación también incluyó una reflexión sobre el tiempo que podría quedarle y las dificultades que implica atravesar una enfermedad de estas características: “No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho".

Pese a la gravedad de su situación, el actor aseguró que está dispuesto a afrontar esta nueva etapa con determinación: “Por mí no va a quedar, pero estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla”.

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Los mensajes de apoyo de sus colegas

La noticia generó muestras de cariño de distintas figuras del espectáculo, que utilizaron las redes sociales para enviarle mensajes de aliento al actor. Entre ellas estuvo la actriz Maribel Verdú, quien le dedicó unas palabras breves: “Todo mi amor, Jorge”.

También se expresó el cantante Miguel Poveda, que lo alentó a continuar adelante con un mensaje de acompañamiento: “Dale duro que aquí estamos empujando contigo”.

Por su parte, Alba Rico manifestó su confianza en una posible recuperación y se sumó al apoyo de sus colegas: “Yo también creo en los milagros Jorge y vamos a poner todo nuestro amor y energía en que eso pase”.