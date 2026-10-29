En las últimas horas se recordó un título de Netflix que hace mención a la muerte del sumo pontífice. El video de la escena.

La película de Netflix que predijo la enfermedad del papa León XIV y hasta ya sabían su nombre: se volvió viral

En Argentina hay una enorme expectativa por lo que será la visita del papa León XIV, luego de un período donde el evento estaba en duda por la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter. Finalmente, terminó confirmando que llegará al país.

En torno a esta visita tan esperada hubo y los problemas de salud que experimentó, apareció un detalle que no pasó desapercibido: se recordó una película de la plataforma Netflix en la que hace mención al nombre del actual papa. Llamativamente, en un fragmento de esa producción, un noticiero anuncia la muerte del Sumo Pontífice.

Se trata de la película "El habitante" , una película que tiene suspenso, terror y aparecen secretos ocultos. Se trata de una producción mexicana de terror que se estrenó en 2017, dirigida por el uruguayo Guillermo Amoedo.

León XIV suspendió su visita a Asís por consejo médico, pese a la evolución favorable tras la cirugía de pulmón (Foto: AFP / Tiziana Fabi)

La misma no gira en torno a la vida del papa en el interior del Vaticano, pero si se hace mención al mismo: se muestra una aparición televisiva que llamó la atención y volvió este caso como un motor de búsqueda por la coincidencia.

"Cuando entran a robar una casa, tres hermanas descubren un siniestro secreto escondido en el sótano que las obliga a desenterrar su doloroso pasado", dice la reseña de la plataforma. Esto deja en claro que la película no tiene como eje la muerte del sumo pontífice.

Cómo es el momento en el que se anuncia la noticia en la ficción

En la pantalla de una TV encendida, se observa un noticiero en el que dan la noticia. "Falleció el papa León XIV", dice el zócalo de un programa.