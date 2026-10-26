José Coronado se luce en Netflix con la nueva miniserie española de 4 capítulos

Un crimen , trece personas aisladas por una tormenta y con José Coronado que protagoniza esta miniserie en Netflix basada en una novela.

Netflix sumó a su catálogo una propuesta para los amantes del suspenso y las historias policiales, con una trama que reúne un asesinato inesperado, personajes enigmáticos y un escenario del que nadie puede escapar. La ficción apuesta por el misterio clásico , con pistas que abren nuevas preguntas y sospechosos que esconden más de lo que muestran .

La producción española, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, llegó a la plataforma el 25 de septiembre de 2026 y está compuesta por cuatro episodios . Con José Coronado como protagonista , la historia propone una investigación en la que cada detalle puede ser decisivo para descubrir la verdad.

La historia se desarrolla durante la primavera de 1959 , en una pequeña isla cercana a Mallorca . Un fuerte temporal deja aisladas a trece personas que se encuentran en un hotel, donde la aparición sin vida de una mujer cambia por completo la convivencia. La víctima es Elisa Mander, una turista inglesa cuya muerte inicialmente parece un suicidio . Sin embargo, a medida que surgen nuevos indicios , las circunstancias del caso comienzan a generar sospechas y la posibilidad de un asesinato cobra fuerza .

Con las condiciones climáticas que impiden salir de la isla, los huéspedes y trabajadores quedan atrapados en un escenario donde cualquiera podría estar involucrado. Las conversaciones, los comportamientos y las contradicciones se convierten en elementos fundamentales para reconstruir lo sucedido. La trama recupera los recursos tradicionales del género policial: un espacio cerrado, un grupo reducido de sospechosos y una investigación en la que las apariencias pueden resultar engañosas.

José Coronado interpreta a un actor retirado con pasado como Sherlock Holmes

Uno de los principales atractivos de la miniserie es la participación de José Coronado en el papel de Basil, un actor retirado que alcanzó la fama por interpretar a Sherlock Holmes en la pantalla. Aunque no es un investigador profesional, su experiencia vinculada al célebre detective literario le proporciona una perspectiva particular para analizar el crimen. Su desafío será distinguir los hechos de las apariencias, examinar los testimonios y detectar posibles inconsistencias entre las versiones de quienes permanecen en el hotel.

La historia plantea así una situación singular: un hombre que durante años representó a uno de los detectives más famosos de la ficción deberá utilizar su capacidad de observación para enfrentarse a un asesinato real. En ese proceso, cada descubrimiento puede modificar sus conclusiones y abrir nuevas líneas de investigación.

El elenco que acompaña a José Coronado

La producción cuenta con un reparto integrado por reconocidos intérpretes del cine y la televisión española. María Valverde interpreta a Adela Figueroa, una joven enigmática que llegó a la isla acompañada por una amiga. Martiño Rivas, por su parte, encarna a Foxá, un escritor especializado en thrillers que también está familiarizado con las historias de crímenes y detectives. Maribel Verdú se pone en la piel de la señora Ausländer, la gerente del hotel, mientras que Gonzalo de Castro interpreta a Fonseca, un ambicioso director de cine.

También forman parte del elenco Cristina Kovani, en el papel de una joven actriz apasionada, y José Condessa y Pepón Nieto, entre otros intérpretes. Las diferentes historias personales y los vínculos entre los personajes aportarán nuevas incógnitas a una investigación en la que la confianza será cada vez más difícil de sostener.

Una isla aislada y una investigación contrarreloj

La ambientación de época cumple un papel central en El problema final. El relato transcurre en 1959, en un entorno donde la geografía y las condiciones meteorológicas limitan las posibilidades de comunicación y desplazamiento. El hotel se transforma en un espacio cerrado por la tormenta, mientras el mar funciona como una frontera natural que impide a los huéspedes abandonar el lugar. Este aislamiento obliga a los presentes a convivir con la incertidumbre mientras intentan averiguar quién está detrás de la muerte de Elisa Mander.

A diferencia de otros thrillers centrados en la acción, la miniserie apuesta por la observación, las deducciones y los interrogantes. El avance de la investigación será clave para descubrir qué ocurrió y cuáles fueron los motivos del responsable.

Quiénes están detrás de la producción de Netflix

El problema final está producida por Mod Producciones, con Fernando Bovaira como productor y Urko Errazquin como productor ejecutivo. El equipo de guion está integrado por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, mientras que la dirección está a cargo de Félix Viscarret.

Con cuatro episodios, la ficción concentra su relato en el asesinato, los sospechosos y las deducciones de Basil. La combinación de una novela de Arturo Pérez-Reverte, un protagonista vinculado al universo de Sherlock Holmes y un crimen rodeado de secretos define una propuesta para quienes disfrutan de los misterios en los que cada pista puede cambiarlo todo.