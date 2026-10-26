La plataforma consiguió tener un éxito con la miniserie que emigró de las redes sociales a la importante plataforma. De qué trata.

Solo 8 capítulos de 5 minutos: la miniserie de terror de Prime Video que nació y se popularizó en la red social X

Amazon Prime Video logró posicionar una miniserie más que interesante entre los diez contenidos más visto de su cartelera en España, lo que hace que rápidamente se la cataloga como un éxito capaz de trascender fronteras.

Se trata de una miniserie española con breves relatos, pocos episodios y con una duración que invita a verla en tan solo un día: 8 capítulos de aproximadamente cinco minutos cada uno, una propuesta rápida que enamora a los fans.

La prueba piloto fue publicada en primera instancia en las redes sociales, con el capítulo El garaje, que alcanzó números increíbles en TikTok: más de 28 millones de reproducciones y por encima de los 260.000 "me gusta". Esos números atractivos hicieron que termine dando el salto a la importante plataforma.

De qué trata la miniserie

"Los Hilos del Miedo es una miniserie de suspense psicológico que convierte situaciones cotidianas en experiencias inquietantes y perturbadoras. A través de ocho episodios, explora cómo el miedo puede surgir en los lugares más inesperados, transformando lo familiar en una auténtica pesadilla", dice la propia plataforma Prime Video, anticipando de qué trata esta miniserie.

El escritor Salvador Gutiérrez Solís habló sobre la llegada de la miniserie a la plataforma: “Sí, lo reconozco: estoy nervioso. Mucho. El lunes llega a millones de espectadores de todo el mundo Los hilos del miedo, y eso impone. Cómo no hacerlo. Pero también estoy muy ilusionado porque hemos hecho un gran trabajo”.

La serie de Nico Occhiato y LUZU llega a Disney Plus: esta es la fecha de estreno confirmada para la comedia tan esperada

El canal de streaming Luzu TV, propiedad de Nicolás Occhiato, dio un nuevo salto de calidad que trascendió el trabajo que hacen a diario con la transmisión de distintos programas. Ya con el liderazgo consolidado y siendo el faro de otros canales que han surgido posteriormente, se encomendaron en un proyecto diferente: una serie de comedia que protagonizan los integrantes del programa Nadie Dice Nada (NDN), conducido por su dueño.

Occhiato, junto a sus compañeros de programa Flor Jazmín Peña, su novia, Santiago Talledo, Momi Giardina, Martín Garabal integran el elenco principal de la serie que ya entró en la etapa final. A su vez, tendrán participación otras figuras del programa con el influencer Marcos Giles, pareja de Ángela Torres. Lo que hace un tiempo era solo una propuesta, ya es una realidad: este jueves dieron a conocer los detalles del estreno.

El tráiler de la serie y la fecha de estreno

La plataforma dio a conocer de forma oficial el tráiler de la producción que encabezó Pampa Films, dirigido por Nick Silbert y Lalo Mark. A su vez, Santiago Talledo, junto a Diego Vago, ofició de guionista y showeunners. El equipo de autores también tiene como partícipes a Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Se trata de la serie "Somos así", que ya tiene fecha de estreno: estará disponible en Hulu y Disney + a partir del 18 de noviembre. Desde ese día estará disponible para los usuarios de América Latina. La misma cuenta con ocho episodios de 20 minutos.

Elenco y partícipes