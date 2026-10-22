Estrenada hace dos años atrás, la producción de Italia se encuentra entre las tendencias de la N roja .

La serie italiana de 6 capítulos, y que no es apta para menores de edad, que es furor en Netflix.

La plataforma de películas y series on demand, Netflix , tiene en su catálogo una miniserie italiana de solo seis capítulos que se convirtió en una de las propuestas destacadas tras su estreno. Se trata de 'La vida que querías', una ficción cargada de emociones, conflictos familiares y secretos del pasado.

La historia sigue a Gloria , una mujer transgénero que logró construir una vida tranquila en Lecce, Italia. Después de atravesar diferentes dificultades, abrió su propia agencia de viajes y encontró estabilidad sentimental junto a Ernesto, convencida de haber dejado atrás los momentos más difíciles.

Sin embargo, su tranquilidad cambia por completo cuando Marina, una antigua amiga de la universidad, reaparece inesperadamente. La mujer llega embarazada y acompañada por sus dos hijos, con una serie de revelaciones que pondrán en peligro el equilibrio que Gloria consiguió durante años. Lo que comienza como un reencuentro entre amigas se transforma en una historia atravesada por secretos familiares, conflictos personales y decisiones difíciles. A medida que avanzan los episodios, las protagonistas deberán enfrentar situaciones que cambiarán sus vínculos y las obligarán a revisar su pasado.

La vida que querías se estrenó el 29 de mayo de 2024 y cuenta con seis episodios de entre 47 y 50 minutos aproximadamente. Su duración permite disfrutar de una historia completa en pocas horas, con una trama que combina momentos emotivos, tensión y giros inesperados. La producción fue creada por Ivan Cotroneo y Monica Rametta, mientras que su elenco principal está encabezado por Vittoria Schisano, quien interpreta a Gloria. También participan Pina Turco, en el papel de Marina, y Giuseppe Zeno, junto con Alessio Lapice y Nicola Bello.

La ficción está disponible en Netflix Argentina y tiene una clasificación para mayores de 16 años, debido a sus temáticas adultas. La historia aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la maternidad, las relaciones familiares y la aceptación, en escenarios italianos que acompañan el desarrollo del relato.

De qué se trata la gran apuesta de Netflix, "Gordon"

Rodrigo de la Serna asume el complejo desafío de componer a este personaje. La producción, de seis episodios, combina figuras consagradas de la actuación nacional y se presenta como una de las apuestas fuertes de Netflix para el año, posicionando además el paisaje patagónico.

La espera terminó para la nueva producción de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna. La plataforma de streaming confirmó oficialmente que la miniserie “Gordon”, que recorre los años más oscuros del terrorismo de Estado, debutará el próximo 18 de noviembre de 2026.

La ficción, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, se inspira en la investigación periodística de Marcelo Larraquy y se centra en la metamorfosis de Aníbal Gordon, un delincuente común que escaló hasta convertirse en agente de inteligencia de la SIDE y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Bajo la producción general de Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik, la serie cuenta con Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer en su elenco principal.