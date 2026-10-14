Histórico: Netflix se queda con los derechos exclusivos para transmitir el Mundial 2030

La plataforma confirmó la adquisición total de los partidos para un territorio clave. Qué pasará con los encuentros y cómo cambia el negocio del fútbol..

Netflix se queda con el Mundial 2030 y tendrá los derechos exclusivos para transmitir en España y Andorra: todos los detalles

Los medios de comunicación atraviesan una etapa de cambios, principalmente por la fuerte presencia del streaming que se instala como uno de los sistemas de mayor consumo por parte de los usuarios. Incluso el fútbol se ve alcanzado por el avance de este sistema que gana terreno, al punto tal de que algunos torneos internacionales son transmitidos por streaming mientras que otros buscan sumarse a esta ola.

Un caso ejemplar es de la Major League Soccer (MLS), torneo que tiene a Lionel Messi como estrella debido a su contrato con Inter Miami, debido a que se televisa por la plataforma Apple TV. Muchos certámenes deportivos están encontrando en estos medios no tradicionales un lugar para ser transmitidos. En las últimas horas se conoció una noticia que une a la Copa del Mundo con un medio de streaming.

Según se conoció, el certamen podrá ser visto por una plataforma que poco tiene que ver con el deporte. Se trata con Netflix, la plataforma dedicada a series y películas, que incursionará en el fútbol y transmitirá el certamen ecuménico de 2030, que tendrá como sede a la Argentina, Uruguay, Paraguay (un partido ceremonial por cada uno de estos países), España, Marruecos y Portugal.

Entre la información trascendió que se hicieron acreedores de los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de los 104 partidos del próximo Mundial. Este acuerdo, al que se llegó por cifras que aún son secreto, fue anunciado este martes 13 de octubre. En el anuncio, dieron a conocer que "en España podrá verse gratis un partido de cada jornada"

De esta manera, hasta el momento Netflix tiene la exclusividad del evento en el territorio, por lo que quienes quieran verlo tendrán que suscribirse a la plataforma. Sin embargo, la RTVE no figura entre las cadenas con derechos exclusivos para el certamen ecuménico pero todavía tiene posibilidades de emitir en abierto.

Los códigos ocultos de Netflix permiten acceder a categorías específicas que no aparecen en las búsquedas tradicionales.

Los números del Mundial 2026 en España que convencieron a Netflix

38,43 millones de espectadores únicos en RTVE ( 80,8% de la población española)

únicos en 80,8% de la población española) 33 encuentros transmitidos que tuvieron una media de 4,87 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 45,9%.

Los partidos de España registraron una media de 9,45 millones de espectadores y un 65,8% de cuota en La 1.

El anuncio de Netflix sobre la adquisición

"Netflix tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas —con un planteamiento genuinamente español— antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo", expresaron a través de su web oficial.

A su vez, dieron detalles que aún carecen de más confirmaciones: "Como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos".

"El acuerdo amplía, además, la creciente colaboración de Netflix con la FIFA. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, agrega.

Sobre este acuerdo, habló Bela Bajaria, directora jefa de Contenidos de Netflix: "Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra".

Luego, agregó: "Para los aficionados españoles al fútbol, recibir al mundo como vigentes campeones y poder seguir todos los partidos en Netflix hará que esta ocasión sea única. Además, nuestra creciente colaboración con la FIFA, que incluye las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Estados Unidos y Canadá, refleja nuestro compromiso constante por acercar a los aficionados a los grandes momentos del deporte mundial".

Un club de Primera postuló su estadio para ser sede en el Mundial 2030: "No lo decimos nosotros, lo dice el mundo"

El Mundial 2030 ya tiene sedes confirmadas por la FIFA, donde Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Marruecos serán las seis naciones anfitrionas para un evento en el que se conmemorarán los 100 años del primer certamen ecuménico.

Los países europeos serán los encargados de recibir la mayor cantidad de partidos para el desarrollo del certamen, mientras que los sudamericanos serán escenario de un solo encuentro conmemorativo. Además, la Albiceleste ya conoce por qué jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 a pesar de estar clasificada.

Por qué Argentina jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 pese a estar clasificada.

Rosario Central postuló el Gigante de Arroyito para el Mundial 2030

Si bien se sabe que el estadio Monumental es la casa habitual de la Selección argentina en las fechas FIFA, un club de Primera postuló su cancha para albergar el encuentro del centenario.

“No lo decimos nosotros, lo dice el mundo. En nuestra casa estamos listos”. Esa frase reza un video publicado por Rosario Central, con el que postula al Gigante de Arroyito para recibir ese encuentro conmemorativo.

En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…



pic.twitter.com/bHg3C5sg3O — Rosario Central (@RosarioCentral) October 13, 2026

El canalla incluyó figuras destacadas en su video promocional: Lionel Messi, Ángel Di María, Fito Páez, Roberto Fontanarrosa, el recuerdo del Mundial 1978 y testimonios de Mario Alberto Kempes, José Mourinho, Maradona, Daniele De Rossi y César Luis Menotti.

De esta manera, el Gigante de Arroyito es el primer candidato en postularse formalmente. No obstante, estadios como el Monumental, el Único de La Plata, el Kempes, La Bombonera, el Madre de Ciudades y el Malvinas Argentinas compiten por albergar el partido.

Las seis sedes confirmadas para la Copa del Mundo 2030