La plataforma cuenta con una miniserie corta que genera intriga en los usuarios. De qué trata y cuánto dura.

Netflix tiene entre sus títulos a una producción de suspenso que invita a interpretar una mirada particular sobre un personaje importante de la psicología mundial: se trata de una ficción de pocos minutos, enfocada en el padre del psicoanálisis austríaco Sigmund Freud.

No se trata de una biografía, sino que es una miniserie austríaca que reúne investigaciones criminales, conspiraciones políticas y escenas explícitas. Todo eso en producto que dura ocho capítulos de aproximadamente 55 minutos.

La historia transcurre a finales del siglo XIX, en la ciudad de Viena, Austria. En el transcurso de la historia se muestra a un joven Freud que se incorpora al mundo de la medicina mientras empieza a recorrer los caminos del psicoanálisis, en los que aborda técnicas como hipnosis e ideas que generan desconfianza en los sectores conservadores de la ciencia.

Pero la historia sufre un giro: es involucrado en una investigación por una serie de asesinatos y desapariciones que afectan a sectores poderosos de Viena.

"Ansioso por ganarse un lugar en la Viena del siglo XIX, el joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector para resolver una serie de sangrientos misterios", dice la sinopsis de la plataforma Netflix.

El reparto principal

Robert Finster como Sigmund Freud.

como Sigmund Freud. Ella Rumpf como Fleur Salomé.

como Fleur Salomé. Georg Friedrich como Alfred Kiss.

como Alfred Kiss. Christoph Krutzler como Franz Poschacher.

como Franz Poschacher. Brigitte Kren como Lenore.

como Lenore. Anja Hochmair como la condesa Sophia von Szápáry.

Dirección y cocreación: Marvin Kren, junto con Benjamin Hessler y Stefan Brunner.

"El cuerpo": de qué se trata la polémica serie de Netflix que desata todo tipo de críticas

The Body (conocido como El Cuerpo por estas latitudes) de Netflix ha generado controversia entre sectores de la comunidad cristiana debido a su representación de rituales satánicos y elementos relacionados con la religión católica.

La producción, estrenada el 11 de noviembre, ha provocado una campaña en internet que solicita a la plataforma cancelar el programa y que, hasta el momento de la publicación, ha reunido casi 115 mil firmas.

Los detalles de la polémica

La petición fue difundida a través de CitizenGO y está dirigida a Peter Rice, director de Contenidos de Netflix. En el documento, sus promotores califican la producción como una serie “blasfema y anticristiana” por incluir rituales satánicos en una historia protagonizada por adolescentes dentro de un entorno escolar católico.

El texto solicita a la compañía que retire la serie de su catálogo y cuestiona la manera en que representa las creencias religiosas. “Pregúntate esto: ¿Acaso Netflix convertiría alguna vez la oración musulmana, el culto hindú o incluso el ritual wiccano en una historia de terror sexual y satánica para adolescentes? Por supuesto que no. Netflix hace esto con los cristianos porque cree que nos quedaremos callados y seguiremos pagando", expresa el texto.

Asimismo, consideran que la representación de la religión cristiana merece el mismo tratamiento y respeto que otras tradiciones religiosas. Hasta el momento de la información difundida, Netflix no había emitido una respuesta pública sobre la solicitud.

De qué trata la ficción

The Body es una serie de terror juvenil centrada en un grupo de estudiantes que integran un equipo de danza femenino en una escuela secundaria católica. La trama comienza cuando las jóvenes realizan un simulacro de ritual satánico que sale mal y afecta a una de sus compañeras. Después del incidente, las estudiantes comienzan a experimentar visiones proféticas y pesadillas.

Estos acontecimientos provocan episodios de histeria colectiva que se extienden por el centro educativo y por la comunidad cercana, caracterizada dentro de la historia por sus vínculos estrechos. A pesar de las críticas y de la campaña para solicitar su cancelación, la producción ha registrado cifras destacadas de audiencia. La producción alcanzó el primer puesto de las series más vistas de Netflix en varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y Egipto. También obtuvo resultados favorables en plataformas de evaluación audiovisual. En Rotten Tomatoes, la serie registró un 88 % de aprobación por parte de la crítica y un 97 % de valoración de la audiencia.

En cuanto a su contenido, Common Sense Media señala la presencia de escenas sexuales, lenguaje explícito y consumo de drogas por parte de los personajes adolescentes. La serie también incluye situaciones de violencia y referencias a prácticas sobrenaturales.

El reparto está integrado principalmente por actrices con poca trayectoria en producciones de gran alcance, entre ellas Kristina Bogic, Sara Boustany y Geena Meszaros. En una entrevista con el medio The Wrap, Quinn Shephard, creadora de la serie, dijo que la serie “pretende imitar la relación personal de las personas con la fe y con lo sobrenatural”. “Todo lo que tiene una teoría sobrenatural en la serie tiene una explicación científica sólida”, indicó. Shephard manifestó su interés en continuar desarrollando la historia y señaló que existen posibles líneas argumentales para varias temporadas.