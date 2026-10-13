Un club de Primera postuló su estadio para ser sede en el Mundial 2030: "No lo decimos nosotros, lo dice el mundo"

Rosario Central postuló el Gigante de Arroyito para el partido de 2030. Otros recintos del país también buscan ser sede.

Un club de Primera postuló su estadio para ser sede en el Mundial 2030

El Mundial 2030 ya tiene sedes confirmadas por la FIFA , donde Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Marruecos serán las seis naciones anfitrionas para un evento en el que se conmemorarán los 100 años del primer certamen ecuménico.

Los países europeos serán los encargados de recibir la mayor cantidad de partidos para el desarrollo del certamen, mientras que los sudamericanos serán escenario de un solo encuentro conmemorativo. Además, la Albiceleste ya conoce por qué jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 a pesar de estar clasificada .

Si bien se sabe que el estadio Monumental es la casa habitual de la Selección argentina en las fechas FIFA, un club de Primera postuló su cancha para albergar el encuentro del centenario .

Por qué Argentina jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 pese a estar clasificada.

“No lo decimos nosotros, lo dice el mundo. En nuestra casa estamos listos”. Esa frase reza un video publicado por Rosario Central, con el que postula al Gigante de Arroyito para recibir ese encuentro conmemorativo.

En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…



pic.twitter.com/bHg3C5sg3O — Rosario Central (@RosarioCentral) October 13, 2026

El canalla incluyó figuras destacadas en su video promocional: Lionel Messi, Ángel Di María, Fito Páez, Roberto Fontanarrosa, el recuerdo del Mundial 1978 y testimonios de Mario Alberto Kempes, José Mourinho, Maradona, Daniele De Rossi y César Luis Menotti.

De esta manera, el Gigante de Arroyito es el primer candidato en postularse formalmente. No obstante, estadios como el Monumental, el Único de La Plata, el Kempes, La Bombonera, el Madre de Ciudades y el Malvinas Argentinas compiten por albergar el partido.

Las seis sedes confirmadas para la Copa del Mundo 2030

Argentina (un partido de celebración por los 100 años)

(un partido de celebración por los 100 años) Paraguay (un partido de celebración por los 100 años)

Uruguay (un partido de celebración por los 100 años)

Portugal

España

Marruecos

La revelación sobre el Mundial 2026: el jugador que casi queda afuera

A poco más de tres meses desde la final disputada en la Copa del Mundo 2026, y cuando faltaban horas para la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina, el defensor dejó entrever que podría haber sido su último Mundial con la camiseta albiceleste.

Finalmente, luego de coquetear en más de una oportunidad con la baja en la convocatoria por cuestiones de salud, el futbolista contó detalles del complejo proceso hasta llegar al inicio de la competición.

Nicolás Tagliafico confesó sus problemas físicos previos a la cita mundialista

“Estuve a nada de quedar afuera. Uno a veces no se da cuenta, va partido a partido”. Quien se sinceró de tal manera fue el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, uno de los puntos más altos en la final del certamen.

Luego, continuó detallando en diálogo con el medio Clank: “Tuve la mala suerte de lesionarme poco antes de empezar el Mundial y estuvimos trabajando con toda la gente del cuerpo médico y técnico para llegar, pero estuve a punto de quedar afuera“.

En el cierre, repasó la conversación con Scaloni: “Recuerdo uno de los últimos entrenamientos en el que me tuve que exigir al máximo y terminé muy cansado. El entrenador vino y me preguntó ‘¿cómo te sentís’?. Le dije ‘bien, ¿nos quedamos?’. Y me respondió que ‘sí, vamos para adelante’. Jugué un Mundial antes del Mundial“, confesó.

La dura crítica de Nicolás Tagliafico a la Liga Profesional

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon y de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, analizó el formato actual de los torneos locales y admitió haber perdido afición por el certamen doméstico.

En la entrevista con Juan Pablo Varsky, el defensor comparó el torneo actual con el que conoció en sus pasos por Banfield e Independiente antes de partir a Europa.

“Veo muy poco fútbol argentino, por los horarios, pero también empecé a perder ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque empezó a bajar la calidad o porque crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos”, explicó.

Por otra parte, 'Taglia' argumentó que la comparación con las ligas europeas influyó en su mirada sobre el torneo local.

Sus recuerdos de la final y reflexiones sobre el futuro

Para el defensor de 34 años, el formato afectó la exigencia competitiva. Además, sobre un posible retorno al país, indicó que aún no encuentra la motivación necesaria para concretarlo.

Al recordar cruces decisivos de la Selección, remarcó la carga emotiva de jugar representando al país y la intensidad con la que el plantel vivió cada encuentro.

Finalmente, analizó el desenlace frente a España, reconociendo el desgaste y la superioridad táctica del rival en la definición.