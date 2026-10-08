Ranking FIFA: se conoció en qué lugar está la Selección Argentina en el inicio de la era pos-Messi

Tras la despedida del '10' de la albiceleste, la Federación compartió una actualización del ranking de selecciones. El top 10.

La era pos-Messi comenzó en la Selección argentina . El impacto en los hinchas todavía sigue desde aquel día en el que anunció que dejaría la albiceleste, hecho que fue confirmado este martes en el amistoso ante Benín donde se despidió de la mejor manera: gol y dos asistencias.

Con su retiro consumado, el combinado nacional deberá afrontar una nueva era donde tendrá que batallar para mantenerse en los primeros puestos del ranking FIFA, que posiciona a las mejores selecciones. Luego de la fecha de amistosos que tuvo como principal atención lo ocurrido en el Monumental, la federación compartió el primer ranking de selecciones.

España, la última campeona del mundo, no perdió tiempo y sacó provecho de este parate internacional: venció a Inglaterra en Wembley, superó a Chequia, y le ganó dos veces a Croacia, de local y visitante. Es por eso que el combinado europeo sigue liderando el ranking de selecciones.

Argentina no hizo las cosas mal: ganó ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero son rivales de segundo o tercer orden, por lo que la puntuación de victorias no es igual a la que tuvo el elenco español.

En medio del caos por el escándalo con Cristiano Ronaldo, Portugal es una de las mayores ganadoras de esta fecha FIFA con respecto al orden en el ranking. Ganó dos posiciones y se metió en el quinto lugar de la tabla, relegando a Brasil y Marruecos.

El top 10 del ranking FIFA

Top 10 del ranking FIFA

España Argentina Francia Inglaterra Portugal (+2) Brasil (-1) Marruecos (-1) Países Bajos Bélgica Italia

Lionel Scaloni confesó cómo intentará compensar el retiro de Messi de la Selección

Lionel Messi le puso punto final a su carrera con la Selección argentina, con una etapa dorada que cerró con una Copa del Mundo, un bicampeonato de Copa América y Finalissima con la mayor. La emoción floreció en el estadio Monumental, con el excapitán del seleccionado como máximo protagonista.

En el marco de la despedida, donde el '10' estuvo acompañado por parte de se su familia, Lionel Scaloni no pudo evitar el dolor de la despedida, mostró sus lágrimas por la situación y habló sobre cómo intentará compensar la salida del jugador que tenía una magia particular y generaba la sensación de poder cambiar el trámite de un partido.

Qué dijo Scaloni sobre cómo compensará la salida de Messi

“La única manera de compensarlo es con un equipo. Que todos aporten su granito de arena. Ahora no tenés al jugador que abre el partido con una genialidad. Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar, aunque es irrepetible. No habrá nada igual en un terreno de juego”, dijo emocionado, dando a entender que la calidad de este jugador fue única.

Luego, agregó: “Ahora toca continuar sin él. Va a ser duro, sin dudas. Lo que se ha vivido en los últimos años no es normal. Los momentos duros pueden venir y estamos capacitados para afrontarlo. La sensación de tenerlo a él al lado es inigualable. Es muy difícil de hacérselo entender a la gente”.

“Podemos hacer un gran equipo con nuevos chicos que vayan saliendo, pero ese aura yo no se lo vi a nadie en la vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie. Eso no va a estar más. Haberlo disfrutado ha sido increíble. Tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca”, sumó.

Qué dijo sobre haberlo dirigido

“Fue un sueño haberlo dirigido. Se lo dije a él adelante de todos, con la poca energía que tenía para decirlo. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo y ha sido un sueño que pude hacer realidad. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, contó frente a la prensa.

Y luego contó: “Merecido tiene todo. Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él. Las lágrimas van por eso, porque se me venían a la cabeza un montón de cosas. Va a ser triste no verlo más. Nos deja un legado increíble. La Selección Argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente”.