Sigue el escándalo: Jorge Jesús salió a responder al duro comunicado de Cristiano Ronaldo.

El director técnico de la selección de Portugal , Jorge Jesús , se refirió públicamente al extenso comunicado difundido por Cristiano Ronaldo en la jornada de ayer, tras su abrupta salida de la concentración nacional la semana pasada. El entrenador evitó profundizar en la polémica y afirmó que su prioridad se encuentra enfocada en sus tareas al frente del equipo y de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La respuesta del entrenador se conoció este miércoles, antes de dirigirse a la sede del organismo rector del fútbol portugués. En sus declaraciones, el experimentado DT explicó que tomó conocimiento del texto publicado por el atacante de 41 años luego de presenciar en Leiria el triunfo por 2 a 0 de la selección Sub-21 de Portugal ante República Checa.

"Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir", expresó Jesús al ser consultado por la prensa sobre los dichos del capitán luso. Horas antes, al finalizar el encuentro juvenil, el técnico había señalado que se encontraba presenciando el partido y que dedicaría tiempo a analizar las expresiones del futbolista.

La controversia entre ambas figuras se desató tras el encuentro disputado frente al seleccionado de Noruega, en el que Portugal se impuso por 2 a 1. En su comunicado formal, Cristiano Ronaldo sostuvo que el entrenador "faltó a su palabra" al no concederle los 30 minutos de juego que le había prometido.

Cristiano Ronaldo contra Jorge Jesús, la polémica que paraliza a Portugal

Según la versión expuesta por el propio Cristiano Ronaldo, aunque inició el partido en el banco de suplentes y realizó ejercicios de precalentamiento durante media hora, finalmente no ingresó al campo de juego. La situación derivó en una reunión de emergencia en la que participaron el futbolista, Jorge Jesus y el presidente de la FPF, Pedro Proença. Durante dicho encuentro, el director técnico reconoció su error y asumió el compromiso de brindar explicaciones públicas sobre lo sucedido. Sin embargo, la ausencia de disculpas explícitas en el documento que habían acordado provocó el malestar de Ronaldo y su posterior salida de la concentración.

En su escrito formal, el experimentado atacante admitió que cometió una equivocación al abandonar la delegación antes de tiempo. Por tal motivo, el propio deportista de 41 años solicitó formalmente a las autoridades de la FPF que no suavicen las medidas disciplinarias que correspondan aplicar por su conducta.

Pese al conflicto generado, el histórico referente del fútbol portugués remarcó que se mantendrá disponible para futuras convocatorias del representativo nacional. "A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional", había anticipado previamente el ganador de cinco Balones de Oro.

Por el momento, la conducción técnica encabezada por Jorge Jesus optó por no alimentar las tensiones y dar prioridad al trabajo con la selección. Se espera que en los próximos días la Federación Portuguesa de Fútbol se pronuncie respecto a las eventuales sanciones disciplinarias para definir el futuro inmediato del capitán dentro del plantel.