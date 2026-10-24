Una película sueca sorprendió en Netflix Argentina: lleva pocos días y ya está entre las más vistas

Una producción sueca de 2026 combina comedia, drama y humor negro, y alcanzó el sexto puesto entre las películas más vistas de Netflix en Argentina.

Netflix continúa sumando títulos internacionales a su catálogo y algunas de sus novedades logran captar rápidamente la atención del público. Entre las opciones disponibles para quienes buscan una película diferente para ver durante el fin de semana, una producción europea comenzó a destacarse en el ranking local.

Con una historia que mezcla conflictos personales, situaciones absurdas y personajes excéntricos , la propuesta transforma una reunión aparentemente exclusiva en una experiencia llena de tensiones. Su llegada al listado de las películas más populares de la plataforma en Argentina la convirtió en una alternativa para quienes quieren descubrir algo nuevo sin dedicarle varias horas.

Se trata de La tormenta, una película sueca de 2026 que se ubicó en el sexto puesto del ranking de películas más vistas de Netflix en Argentina, según el listado de popularidad mencionado. Con una duración de una hora y 41 minutos , la producción propone una combinación de comedia, drama y humor negro.

Su tono irreverente y las particularidades de sus protagonistas construyen una historia en la que los planes iniciales quedan rápidamente fuera de control. El elenco está encabezado por Gustaf Skarsgård, Aliette Opheim y Filip Berg, quienes dan vida a los personajes de una trama que comienza con una cena organizada para resolver un problema económico y termina derivando en una situación inesperada.

De una cena de lujo a una noche llena de conflictos

La historia de La tormenta gira alrededor de una pareja que necesita conseguir inversionistas para sostener su hotel. Con ese objetivo, decide preparar una cena lujosa e invitar a un grupo de amigos adinerados y excéntricos, con la esperanza de encontrar el respaldo económico que necesita para su negocio. Sin embargo, la velada toma un rumbo muy distinto al esperado. Una intensa tormenta de nieve deja a los invitados atrapados en una cabaña de lujo, sin posibilidades de continuar con sus planes habituales.

A medida que transcurren las horas, la convivencia empieza a sacar a la superficie viejos resentimientos, traiciones y enfrentamientos personales. Lo que debía ser una celebración elegante se convierte en un escenario de discusiones y situaciones cada vez más descontroladas. A través de este planteo, la película combina momentos disparatados con tensiones entre los personajes y explora cómo una situación límite puede alterar las relaciones personales.

Cuáles son las 10 películas más vistas de Netflix en Argentina

La presencia de La tormenta en el sexto lugar la posiciona entre las producciones elegidas por el público argentino. De acuerdo con el ranking compartido, el Top 10 de películas de Netflix está integrado por los siguientes títulos:

Contra el Huracán

Lo dejamos acá

Primate

Animales

One Missed Call

La tormenta

Cuando te encuentre

Justicia personal

Amnésico

Con todos menos contigo

El listado reúne películas de distintos géneros y estilos, desde historias de suspenso hasta comedias y dramas. En ese contexto, La tormenta se presenta como una opción para quienes buscan una producción internacional con humor negro, conflictos inesperados y una trama que transcurre durante una noche que nadie olvidará.