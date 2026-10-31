"Se la mandó": el mejor amigo de Josefina Lynch complicó a Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo después de que Panni Margot, amigo cercano y confidente de Josefina Lynch , hablara públicamente sobre el supuesto affaire que habría desencadenado la ruptura. Durante una entrevista en Mitre Live, el hombre apuntó contra el cantante, aunque aclaró que, desde su perspectiva, el conflicto no estuvo relacionado con un encuentro sexual entre ambos, sino con problemas de comunicación y confianza.

“La realidad es que acá Emanuel se la mandó” , lanzó Margot ante Juan Etchegoyen. Sin embargo, enseguida precisó a qué se refería con esa afirmación: “Se la mandó en un tema de falta de comunicación. Eso es todo”. De esa manera, el entorno de Lynch volvió a rechazar la versión de que ella y Ortega hubieran mantenido una relación íntima, una posibilidad que habría generado fuertes tensiones en el matrimonio del músico y la modelo.

El confidente también se refirió a los motivos que, según su mirada, pudieron alimentar las sospechas de Prandi. “Le habían dicho que no. Pero ¿por qué lo van a restringir? Hay un tema de inseguridad . De un dolor que viene de atrás, que genera este tipo de cuestiones, como incluso hasta revisar un celular”, explicó. Así, vinculó la crisis con una situación de desconfianza que habría excedido el episodio puntual y que terminó afectando el vínculo de pareja.

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La polémica se instaló después de que la actriz anunciara el final de su relación, el 12 de octubre, tras seis años juntos y apenas 27 días después de haberse casado. La modelo había explicado que existían acuerdos que no eran negociables y que decidió dar un paso al costado. Días más tarde, al hablar públicamente sobre la ruptura, señaló que para ella la honestidad y la ausencia de ocultamientos eran fundamentales.

Uno de los episodios que alimentó la crisis fue la difusión de conversaciones entre Ortega y Lynch, quien había acudido al estudio del músico para grabar una versión de “Bang Bang”, de Nancy Sinatra. Según los mensajes publicados, el contacto comenzó el 5 de octubre por recomendación de Ana Paula Dutil. La cantante había consultado si podía trabajar con él y ambos coordinaron varias jornadas de grabación.

Cómo se enteró Julieta Prandi de la irrupción de Josefina Lynch

Prandi contó que se enteró de que Lynch había pasado tres días en el estudio y no uno, como creía inicialmente. “Me terminé enterando de que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, declaró. La modelo también negó que hubiera existido una relación tóxica, pero sostuvo que el acuerdo de sinceridad entre ambos se había quebrado.

Tras los rumores que la señalaron como la tercera en discordia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Josefina Lynch apuesta por la música: ''Nuevos comienzos. Escribiendo canciones''. https://t.co/9NNRZIQqip pic.twitter.com/wMTKUM3uCI — MDZ Online (@mdzol) October 30, 2026

Por su parte, Lynch rechazó las versiones de un romance y explicó que su vínculo con Ortega había sido estrictamente profesional. En los mensajes difundidos, incluso le consultó si estaba de acuerdo con que saliera a desmentir públicamente los rumores. El cantante respondió que estaba superado por la situación y lamentó que la hubieran involucrado. En ese contexto, las declaraciones de Margot sumaron otra voz al conflicto, aunque el amigo de la artista insistió en que “no hubo nada”.