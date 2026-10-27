El furioso descargo de Josefina Lynch ante las versiones de un "trío sexual" con Emanuel Ortega.

El divorcio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , anunciada apenas 27 días después de su casamiento, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. La situación tomó mayor dimensión a partir de las versiones que señalaron una presunta infidelidad del músico y mencionaron a Josefina Lynch como una posible tercera en discordia.

Pero eso no quedó ahí, los rumores también sumaron a su hermana Tita . Frente a la circulación de esos dichos, la cantante decidió volver a expresarse públicamente y puso un límite a las afirmaciones que, según explicó, también terminaron involucrando a su familia.

A través de sus historias de Instagram , Josefina Lynch se expresó ante la situación que vivió. “Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo en alusión a los rumores de trío sexual con Emanuel Ortega que se dieron a conocer en SQP.

“La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”, afirmó. “Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, expresó Lynch. En otra de sus historias, la joven amplió su crítica y planteó una reflexión sobre el modo en que se construyó la versión. “Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres, más aún, hermanos, recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, escribió.

“Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, expresó. De esta manera, Lynch volvió a negar cualquier vínculo sentimental con Ortega y dejó en claro que su intención es apartarse de la polémica que se instaló tras la separación de Prandi y el músico.

Días difíciles para Josefina Lynch

Cabe recordar que el martes pasado, Josefina Lynch ya había desmentido el supuesto affaire durante una entrevista con un cronista de LAM. En aquella conversación, explicó cómo conoció a Emanuel Ortega y detalló que el primer contacto se produjo a partir de un proyecto musical. “Hace unos diez días pensé que nunca había activado esta posibilidad”, relató, al referirse al momento en que decidió escribirle a Dutil para preguntarle si podía comunicarse con Ortega. La respuesta fue afirmativa y, poco después, la joven se puso en contacto con el músico para presentarle la propuesta artística.

“Le mandé un mensaje y le dije que quería grabar un cover, ‘Bang Bang’, de Nancy Sinatra. Me respondió bien y coordinamos para el viernes”, recordó. De acuerdo con su explicación, aquella reunión tuvo como finalidad que Ortega conociera sus intereses musicales y que ella pudiera contarle qué tipo de proyecto quería desarrollar. Durante la entrevista, Lynch también aclaró que no había alquilado el estudio en el que se produjo el encuentro. “Me lo prestó, fue una generosidad”, explicó al referirse al espacio de trabajo de Ortega. Además, señaló que el músico le manifestó su disposición para colaborar con canciones propias que pudieran adaptarse a su estilo vocal.

La joven describió a Ortega como una persona “amorosa, respetuosa y muy talentosa”, aunque marcó una diferencia entre esa valoración personal y cualquier interpretación sentimental sobre el vínculo. “Quiero dejar muy en claro que fue absolutamente profesional”, remarcó.