El "mea culpa" de Nicole Neumann tras su separación con Fabián Cubero: "Lo hice mal".

A 10 años de su divorcio del padre de sus tres hijas, la modelo reveló detalles desconocidos de aquel momento de su vida.

Casi 10 años después de su separación del ex futbolista Fabián Cubero , Nicole Neumann sorprendió al hacer un mea culpa sobre los conflictos mediáticos en los que estuvo envuelta con el papá de sus tres hijas. "Dije un montón de cosas que no tendría que haber dicho", admitió.

En un mano a mano con Robertito Funes para LN+, la top model explicó: "Yo trabajaba en un programa diario en ese momento y me preguntaban cosas o quizás yo llegaba mal y me preguntaban... siento que como mamá, tendría que haber resguardado más a mis hijas".

Nicole Neumann aclara que si bien siempre se manejó con la verdad, contar sus cosas en televisión no tuvo el efecto esperado: "No me sirvió de nada exponerlo. No aceleró ningún proceso ni nada.

El equipo de Desayuno Americano fue a buscarla para profundizar en este tema y la modelo volvió a decir: "Cuando todo pasó, mis hijas eran chicas y de lo que me arrepiento es que en ese momento de desesperación, de no saber cómo actuar, hice cosas que no sólo que no ayudaron sino que expuse mucho".

De todo eso aprendió algunas cosas y tomó la decisión que mantiene desde hace años. "No expongo la problemática familiar en los medios. Lo hice mal pero una va aprendiendo sobre el camino".

El estremecedor relato de Nicole Neumann sobre un acoso que sufrió a los 15 años

Nicole Neumann decidió abrirse y contar una de las experiencias más incómodas que atravesó durante sus primeros años en los medios. En su ciclo de streaming Solo con Nikita, la modelo relató que cuando tenía apenas 15 años sufrió situaciones de acoso por parte de un reconocido actor de televisión, que era considerablemente mayor que ella y aprovechaba los momentos de grabación para hacerle comentarios sexuales.

El gesto de un vecino que conmovió a Nicole Neumann.

“Cortaban la escena y esta persona empezaba: ‘Ay, qué ganas de verte desnuda en la cocina cocinando’. Yo tenía 15 años, tremendo”, recordó Nicole sobre aquellas situaciones que, según explicó, se producían durante las jornadas de trabajo. Su testimonio generó impacto entre quienes la acompañaban en el programa, especialmente por la corta edad que tenía cuando debió enfrentarse a ese tipo de comportamientos.

Al reflexionar sobre por qué nunca realizó una denuncia formal en aquel momento, la modelo explicó que el contexto social y las relaciones de poder dentro de la industria hacían que resultara mucho más difícil hablar. “No, porque en ese momento no se hablaba de eso. Esta cosa del poder, de que es conocido... Nadie me iba a creer ni dar pelota, y como no se hablaba tanto de esto...”, sostuvo la modelo.

La situación, además, habría trascendido los estudios de televisión y llegado hasta el ámbito personal. La actriz contó que el actor comenzó a dejarle mensajes en la contestadora de su casa, una situación que terminó siendo descubierta por su madre. “Ya fue… no sé si sigue vivo. Ya era un actor grande cuando estaba en esa situación. Era horrible, me dejaba mensajes en la contestadora, chicos”, relató durante su programa.