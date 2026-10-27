La One irrumpió el aire de su programa con una noticia triste. "Murió solito", llegó a confesar en el doloroso comunicado.

Moria Casán se enteró en vivo de la muerte de un ser querido y rompió en llanto durante su programa

Moria Casán se quebró en vivo. Hacía algunos minutos había iniciado su programa "La Mañana con Moria" por El Trece, cuando se paró frente a las cámaras televisivas, exteriorizó su dolor y dio un comunicado triste: "Antes de ir a la cocina tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto", comenzó diciendo.

Mientras se sumergía en el dolor por la noticia que recibió y le tocó dar en público, la conductora televisiva terminó revelando qué persona que la acompañó durante una gran cantidad de años.

"Me acaba de avisar mi querido asistente Galito que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida", anunció en la transmisión. Se trata de Coco Shedden , quien tenía 56 años y, durante 21 años, fue chofer de la diva y su familia. Sin embargo, durante un largo período, estuvieron distanciados.

"Estuvimos separados porque él tuvo problemas de su adicción. Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo", contó, y luego agregó. "Yo al principio le pagué el abogado para que saliera de la cárcel... después volvió a recaer, pero luego mejoró y tenía ahora una vida pacífica".

"No sé cómo despedirte. Un aplauso. Adiós, Coco. Y bueno, ahora hay que seguir, son cosas que pasan en la vida", contó entre lágrimas y con una vez quebrada. Según confirmó la One, Galito viajaría a Mar del Plata para despedirlo.

Sin embargo, en medio de la triste revelación, Moria no contó de qué murió. "Estaba bien, pero lamentablemente se ve que su vida se acortó, porque era un hombre muy joven", dijo y agregó: "Lo quiero, pasé muy buenos años con él. Lo lamento y me da lástima, murió solito pero bueno, es un poco lo que eligió él".