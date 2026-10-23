La actriz habló sobre la polémica separación tras ser abordada por un periodista del programa LAM. Las fuertes revelaciones que hizo.

Julieta Prandi habló sin cuidado sobre las visitas de Josefina Lynch al estudio de Emanuel Ortega: cómo se enteró

Ni bien aterrizó en el aeropuerto luego de su viaje a Brasil, Julieta Prandi fue abordada por las cámaras del programa de chimentos LAM para sacarse todas las dudas sobre la pólemica separación con Emanuel Ortega , en una decisión que, según las versiones no confirmadas, sería por una tercera en discordia.

El reportero del programa Fede Flowers le hizo distintas consultas sobre la p o lémica, y la actriz terminó haciendo distintas confesiones sobre el caso. Una de ellas, sobre una revelación en torno a la cantidad de días que se quedó Josefina Lynch en el estudio de grabación , una de las personas mencionadas en el escándalo.

“La escuché, imposible no hacerlo. Me enteré por Josefina que había estado tres días y no uno encerrada con Emanuel, como yo creía”, contó al ser consultada si había escuchado el descargo de Lynch, en el que contó que no había estado solamente un día sino tres.

La singular teoría de Dante Ortega sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi.

“Fue tan clara y detallista Josefina”, agregó y dejó en claro sobre la reacción: “Me sorprendió”, dijo. Por otra parte, habló sobre cómo era el pacto que tenían en la relación: “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”.

En la misma sintonía, agregó: “Después de todo lo que viví quería total sinceridad”.

Qué dijo sobre Lynch

“Ella no me debe respeto ni nada”, dijo con claridad y luego dejó en claro que la cantante “tenía ganas de hablar y de dar detalles”.

“No quiero echar culpas”, dijo sobre las responsabilidades en la separación y luego aclaró: "Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”, aseguró. Con contundencia, cerró: “Emanuel y yo sabemos qué pasó”.