Julieta Prandi estalló contra Juan Alberto Mateyko y lo acusó de machista: "No sé si era necesario agredirme"

Julieta Prandi cuestionó el mensaje de Juan Alberto Mateyko tras su separación de Emanuel Ortega y habló del dolor que le provocó su reacción .

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones luego de que se conociera el final de la relación, a pocos días de su reciente casamiento. En medio de las opiniones que surgieron alrededor de la ruptura , la conductora decidió expresar su postura sobre los comentarios de personas cercanas al cantante y aclaró cómo atraviesa este momento personal.

Al regresar a la Argentina después de su viaje a Brasil, que había organizado como parte de la luna de miel , Julieta Prandi fue consultada en LAM sobre el mensaje que Juan Alberto Mateyko publicó en respaldo de Emanuel Ortega.

El conductor había compartido sus palabras el 18 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños del músico. Junto a una fotografía de una reunión de fin de año en la que aparecían Palito Ortega, Sebastián Ortega y Norberto Norbi Romano, defendió al cantante y cuestionó la forma en que se comunicó la ruptura .

“Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja”, escribió Mateyko. Además, recordó el acompañamiento público de Ortega a Prandi durante una etapa compleja de su vida, le deseó felicidad por su cumpleaños y cuestionó que el anuncio de la separación coincidiera con una jornada en la que Gustavo Yankelevich compartió una experiencia personal en televisión.

Frente a esas declaraciones, la conductora consideró que el respaldo al artista podría haberse manifestado de otra manera. “El apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”, respondió.

El gesto de Emanuel Ortega que también la lastimó

Durante la entrevista, Prandi manifestó su desacuerdo con las referencias a la dictadura y a la familia Yankelevich que aparecieron en el mensaje: “Me pareció de más y me dolió”, expresó. Sin embargo, uno de los aspectos que más la afectó fue la reacción de su expareja frente a las palabras del conductor: “Me dolió la aprobación de Emanuel también, de ese posteo”, reconoció.

La conductora también cuestionó que personas ajenas a la intimidad de la pareja opinaran sobre lo sucedido sin conocer cómo era el vínculo puertas adentro: “No sabía que me había casado con tanta gente. Todos los que salieron a opinar y a distorsionar los hechos no conocen la intimidad de la pareja ni cómo éramos nosotros”, sostuvo. Pese a su malestar, les envió “mucho amor” y les deseó “mucha suerte”.

Su reflexión sobre la separación y los seis años de relación

Lejos de responsabilizar exclusivamente a su expareja por el final del vínculo, Prandi planteó que las rupturas no siempre pueden explicarse desde una única perspectiva: “No quiero echar culpas. Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Siempre”, afirmó.

La conductora recordó que tomó la decisión de casarse enamorada y señaló que ambos son adultos que participaron de las decisiones de la relación. En ese sentido, manifestó su intención de preservar los buenos momentos compartidos durante los seis años que estuvieron juntos. La pareja había celebrado su casamiento el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de seis años de relación. La noticia de la separación se conoció pocos días antes de sus declaraciones públicas.

El viaje a Brasil y su pedido para atravesar el duelo

Prandi explicó que el viaje a Brasil estaba previsto con anticipación y formaba parte tanto de la luna de miel como de sus vacaciones. Durante una parte de la estadía, permaneció sola.

Tras regresar al país, la conductora pidió que se respete su intimidad mientras procesa el final de la relación. En medio de las repercusiones y las opiniones que surgieron sobre su vida personal, dejó en claro que necesita tiempo para atravesar esta etapa lejos de las presiones externas: “Necesito empezar a hacer mi duelo en paz”, concluyó.