Así está hoy Charo, hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro: qué estudia y cómo es su vida a los 19 años

Charo Calamaro , hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro , comenzó a mostrar cada vez más aspectos de su vida personal y sus intereses profesionales. Aunque mantiene un perfil bajo frente a las cámaras, la joven de 19 año s empieza a explorar su propio camino en el mundo artístico , mientras define qué quiere hacer de su futuro.

Con casi 40 mil seguidores en Instagram, comparte fotografías de viajes, encuentros con amigos y distintas experiencias de su día a día. En una reciente entrevista, habló sobre sus estudios, sus aspiraciones y algunas decisiones personales que marcaron su vida.

La joven combina su formación académica con su interés por las artes escénicas. Actualmente, estudia psicología y toma clases de teatro en la escuela de Julio Chávez, aunque reconoce que decidirse por la actuación no fue sencillo, especialmente por la trayectoria de su madre: "La decisión en lo actoral siempre fue muy difícil porque hay un peso muy grande. O sea, siempre intenté evitarlo porque es la profesión de mamá . El día que me anime a hacer algo , lo quiero hacer cuando esté lista y sepa que puedo darlo todo . Me gusta mucho el cine ".

A pesar de las dudas iniciales, Charo tiene en claro que le gustaría experimentar con distintos proyectos y, eventualmente, probar suerte fuera del país. Entre sus sueños aparece la posibilidad de trabajar en una producción en inglés y viajar a Estados Unidos para participar en audiciones: "Si pudiera soñar superalto, me encantaría hacer un proyecto en inglés. Más adelante me gustaría mandarme y capaz irme a Los Ángeles a hacer castings y ver qué pasa. Y si pudiera elegir, me gustaría que sea una historia dramática donde hacer de loca o de villana. Creo que los extremos son divertidos y con los que más se puede jugar", comentó.

Su pasión por la música y el acompañamiento de Julieta Cardinali

Además de su interés por la actuación, Charo comparte con su padre el gusto por la música. Toca el piano y considera que es una parte fundamental de su vida, al punto de asegurar que "no podría vivir sin música".

En paralelo, comenzó a participar en más actividades vinculadas con el ambiente artístico y protagonizó su primera gran producción de fotos. En ese proceso, la joven contó que fue dejando atrás, de manera gradual, la timidez que le generaban las exposiciones públicas: "Siempre que pueda estar con mi mamá en un evento, lo prefiero. Y creo que ella también. Pero sí, arranqué yendo a pocos eventos, pocas fotos, nada masivo. Fui de a poquito".

Sin embargo, esa comodidad también está dando paso a una mayor independencia: "Ahora me estoy animando a hacer más cosas sola y siento que me sirve para conocer gente, charlar con gente que nunca me crucé en mi vida...", se sinceró.

Charo Calamaro habló de su relación tóxica y su presente sentimental

En el plano amoroso, la hija de Cardinali y Calamaro contó que actualmente está soltera y atraviesa un buen momento personal. Antes de esta etapa, mantuvo una relación de dos años y medio que describió como tóxica: "Por suerte ya no estoy con él. Estoy soltera y muy contenta. No estoy cerrada a nada", expresó al hablar de su presente sentimental.

También explicó que terminar el vínculo fue un proceso difícil, porque se trataba de alguien a quien quería mucho y conocía desde hacía tiempo. En ese camino, el apoyo de sus seres queridos resultó fundamental para tomar una decisión: "Costó porque era una persona que quería mucho, lo conocía de muy chica. Me fui dando cuenta de que se estaba poniendo peor y mis amigas, mi mamá y mi psicóloga me ayudaron muchísimo. Había que animarse a dar el paso, cortar, cerrar una etapa y me animé", relató.

A sus 19 años, Charo comienza a construir su propia identidad, entre la formación, los proyectos artísticos y las experiencias personales que la ayudan a definir el rumbo que quiere seguir.